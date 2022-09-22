"ماكرون" يدعو لبذل كل الجهود للعودة إلى المفاوضات حول أوكرانيا

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وأضاف رئيس فرنسا، في مقابلة حصرية مع قناة BFMTV اليوم الخميس: "لن أتحدث عن أي تفسيرات (للتطورات في أوكرانيا)، ولن أقدم أي تصريحات يمكن أن تؤدي إلى تفاقم التصعيد. أعتقد أنه يجب علينا اليوم أن نفعل كل شيء حتى تعود الأطراف إلى طاولة المفاوضات في الوقت الذي تختاره الأطراف المعنية، وعندما تكون أوكرانيا قادرة على القيام بذلك".

وذكر ماكرون أن المفاوضات يجب أن تأخذ في الاعتبار المطالب التي تقدمت بها أوكرانيا ، بما في ذلك العودة إلى حدود الدولة "على الأقل بالشكل الذي كانت عليه في فبراير".

وأشار ماكرون إلى أن فرنسا، "ليست في حالة حرب مع روسيا"، وأعرب عن استعداده لمواصلة الحوار مع موسكو.