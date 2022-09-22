الخميس ٢٢ سبتمبر ٢٠٢٢
٠٣:١٧ GMT
فارسی
البث المباشر

أول تصريح للغنوشي بعد التحقيق معه

أول تصريح للغنوشي بعد التحقيق معه
الخميس ٢٢ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٣:٠٩ بتوقيت غرينتش

نفى رئيس حركة النهضة التونسية راشد الغنوشي، الاتهامات التي وُجهت له وللحركة بالعلاقة بدعم الإرهاب، و"تسفير إرهابيين" إلى الخارج، وذلك بعد يومين من تحقيق وصف أسئلته بأنها "بلا سند".

العالم- تونس

وفي تصريح للصحفيين عقب قرار القضاء بالإبقاء عليه في حالة سراح، أكد الغنوشي إن لا علاقة له، أو للحركة، بدعم الإرهاب، وتسفير الإرهابيين إلى دول أخرى.

وقال الغنوشي إن الأسئلة التي وجهت إليه "كانت بلا غير سند، واتهامات لا دليل لها" وأضاف: "نحن ضد العنف والإرهاب، ونحن ضحايا العنف وضحايا الإرهاب".

وحسب تسجيل مصور نشرته صفحة الغنوشي في "فيسبوك" قال رئيس حركة النهضة، إن "هناك محاولات لإقصاء خصم سياسي، والنهضة أكبر وأعرق حزب في البلاد.. عجزوا عن مواجهتها في صناديق الاقتراع فلم يكن أمامهم إلا محاولة تلبيس النهضة تهمة الإرهاب للتخلص من خصم سياسي أصيل وقوي".

وأعرب الغنوشي عن ثقته بالقضاء، قائلا إن محاولات الإقصاء تلك، "أفشلها ويفشلها القضاء، ونحن لنا ثقة غير قليلة في مؤسستنا القضائية التي حققت قدرا كبيرا من الاستقلال".

روابط ذات صلة

القضاء التونسي يرجئ استجواب الغنوشي ونائبه

تونس..مثول الغنوشي ونائبه أمام القضاء غدا

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

ميدفيديف: بوسع روسيا الدفاع عن المناطق الجديدة بالأسلحة النووية

أول تصريح للغنوشي بعد التحقيق معه

شاهد بالفيديو... اعداء ايران يحاولون تحقيق مأرب مشؤومة في الداخل ولكن..

السفير الدندح لوکالة "سانا"... اتفاق سوري عراقي على توقيع مذكرة تفاهم بالمجال الصحي والدوائي

نشرة الاخبار الرياضية من قناة العالم 11:40 بتوقيت غرينتش 22-09-2022

تشاهدون هذه الليلة في برنامج مع الحدث.. الثوابت الإيرانية في الأمم المتحدة