مقتل شابة عراقية برصاص أطلق من قاعدة أميركية في قضاء أبو غريب

العالم - خاص بالعالم

قضية غيبها الرأي العام العالمي؛ فيما سلط سهامه على وفاة مهسا أميني بعد مشادة مع الشرطة.

هذه الحادثة أشعلت غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي؛ وتصدر هاشتاغ #امريكا قتلت زينب؛ ترند تويتر العراق. فيما أعلنت قيادة عمليات بغداد فتح تحقيق في الحادث.



وقالت خلية الإعلام الأمني في بيان إن الجهات المختصة ستعلن النتائج للرأي العام، وستتخذ الاجراءات القانونية اللازمة بحق كل من يثبت تورطه في الحادث.

واتهم سياسيون ومدونون عراقيون القوات الأميركية بقتل زينب، وكان من أبرز التغريدات حول الموضوع تغريدة للأمين العام لعصائب أهل الحق قيس الخزعلي، طالب فيها بتحقيق فوري في حادثة مقتل الشابة العراقية.

وندد بتواجد القاعدة العسكرية الأميركية على الأراضي العراقية في مخالفة صريحة للدستور العراقي؛ وخرق فاضح للسيادة العراقية.

من جهته، حذر عضو مجلس النواب العراقي محمود حسين القيسي من أن حادثة مقتل زينب جرس إنذار للمخاطر التي يمكن أن يسببها انعدام الضبط في المعسكرات التي تقع داخل المدن وحولها على حياة المدنيين الآمنين.

وتسلط الحادثة الضوء على مسألة تواجد القوات الاميركية في البلاد؛ كما أنها تشير بشكل واضح إلى سياسة الكيل بمكيالين.

ففيما يعلن الرئيس الأميركي عن ما أسماه تضامنه مع الشعب الإيراني؛ يتغافل عن الممارسات الأميركية في بلدان المنطقة؛ فضلا عن الانتهاكات والتجاوزات في الداخل الأميركي.



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