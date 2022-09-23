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أمیرعبداللهیان: الاتفاق في متناول اليد إذا كانت لدى واشنطن الإرادة اللازمة

أمیرعبداللهیان: الاتفاق في متناول اليد إذا كانت لدى واشنطن الإرادة اللازمة
الجمعة ٢٣ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٩:٢٧ بتوقيت غرينتش

شرح وزير الخارجية حسين أميرعبداللهيان، مواقف الجمهورية الإسلامية من المفاوضات الرامیة إلی إلغاء الحظر عن البلاد وقال إن الاتفاق النووي لا يزال في متناول اليد إذا كانت لدى اميركا الإرادة اللازمة للتوصل إلی الإتفاق.

العالم - إیران

وفي اللقاء الذي جرى على هامش اجتماع الجمعية العامة للامم المتحدة في نيويورك، تبادل حسين أميرعبداللهیان ونظيرته النرويجية أنيكن هويتفلدت، وجهات النظر حول آخر التطورات في العلاقات الثنائية والإقليمية والدولية.
وأعلن أميرعبداللهیان، خلال الاجتماع عن استعداد إیران لزيادة الاتصالات وتعزیز العلاقات بین البلدین ورسم مسار واضح لتعميق وتوسيع التعاون الثنائي، مشددا على ضرورة استخدام القدرات المتاحة والمتنوعة للبلدين في تحقيق هذالهدف.
وشرح مواقف الجمهورية الإسلامية الإيرانية من المفاوضات الرامیة إلی إلغاء الحظر عن البلاد وقال: إن الاتفاق النووي لا يزال في متناول اليد إذا كانت لدى ولایات المتحدة الأمیرکیة الإرادة اللازمة للتوصل إلی الإتفاق.
وأضاف: يجب أن تعمل الوكالة الدولية للطاقة الذرية على أساس واجباتها ومسؤولياتها الفنية وأن تتجنب النهج السياسي والمزدوج فيما يتعلق بالبرنامج النووي السلمي.
من جانبها شددت وزيرة خارجية النرويج أنيكن هويتفلدت خلال الاجتماع على أهمية التعاون بين البلدين، مؤكدة إیلاء الاهتمام بالقضايا التي طرحت في العلاقات الثنائية.
وأعربت عن اهتمام بلادها في تسريع حل قضية خطة العمل الشاملة المشتركة وتوسيع التعاون الثنائي.

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