تظاهرات حاشدة مؤيدة للجمهورية الإسلامية ومنددة بالشغب وإهانة المقدسات الإسلامية + فيديو

العالم - إیران



فعقب تدنيس المصحف الشريف والتطاول على المساجد والشعائر الدينية وتدمير الممتلكات العامة من قبل مثيري الشغب، شارك أبناء عدد من المدن الكبرى بالبلاد وبعد أداء صلاة الجمعة تجمعات ومسيرات رددوا خلالها هتافات ضد المشاغبين.

ويوم أمس شهد العديد من المدن الإيرانية تظاهرات وتجمعات احتجاجية، ومنها نظم أهالي مدينة مشهد المقدسة، مساء الخميس، مسيرة احتجاجية ضد المشاغبين على شكل مجموعات دينية على خلفية أحداث تدنيس الأماكن المقدسة والاعتداء على مواكب العزاء واستشهاد أحد الناشطين الثقافيين والثوريين في مدينة مشهد.

وردد المتظاهرون هتافات "حيدر حيدر" منددين بأعمال الشغب خلال الليالي الماضية، وأعلنوا أن أهالي مشهد مستعدون لاستقبال زوار الامام الرضا (عليه السلام) ولن يسمحوا بأي إزعاج في استقبال الزوار وإثارة الشغب وقد أثبتوا ذلك بدماء شبابهم.

وانتهت المسيرة بالتزامن مع أذان المغرب حيث أدى المتظاهرون صلاة المغرب والعشاء جماعة .

إلى ذلك شهدت مدينة همدان مسيرة احتجاج عفوية ضد أعمال الشغب الأخيرة مساء الخميس وذلك للتنديد بممارسات مثيري الشغب مؤخرا في تدنيس مقام حفيد الإمام السيدعبدالله(ع)، انطلقت هذه المسيرة من المرقد الطاهر للسيدعبدالله واستمرت حتى ساحة الإمام داخل مدينة همدان، وردد المتظاهرون هتافات ضد مثيري الشغب والفتنة مؤكدين دعمهم للثورة الإسلامية ومعربين عن تقديرهم لجهود الأجهزة الأمنية لمواجهة أعمال الشغب.

ونظم أبناء مدينة زنجان مسيرة ضخمة بشكل عفوي احتجاجا على أعمال الشغب والتدنيس الأخيرة وانطلقت المسيرة من مرقد الشهداء في الجزء السفلي من مدينة زنجان باتجاه ميدان الثورة مرددين هتافات الموت للمنافقين والموت لأميركا والموت لإسرائيل والموت للفتنة، مطالبين بالتصدي لمثيري الفتنة والشغب .

زنجان

وفي محافظة طهران خرج أبناء مدينتي ورامين وباكدشت في مسيرات تنديدا بالإساءات التي شهدتها أعمال الشغب الأخيرة في تدنيس القران وحرق المساجد والإساءة للنساء المحجبات في الوطن الإسلامي مرددين هتافات الموت للمنافق ومثيري الفتنة والموت لأميركا و"إسرائيل".

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