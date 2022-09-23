الجمعة ٢٣ سبتمبر ٢٠٢٢
٠٥:٠٤ GMT
فارسی
البث المباشر

حماس تحذر من سياسية 'الباب والدوار' بين السلطة والاحتلال

حماس تحذر من سياسية 'الباب والدوار' بين السلطة والاحتلال
الجمعة ٢٣ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٤:١٤ بتوقيت غرينتش

حذّرت حركة "حماس" اليوم الأربعاء، من مواصلة السلطة الفلسطينية سياسة "الباب الدوار" في ملاحقة واعتقال النشطاء في الضفة الغربية المحتلة.

العالم - فلسطين

وقال الناطق باسم الحركة عبداللطيف القانوع، في تغريدة عبر موقع "تويتر"، إن "حملة الاعتقالات التي نفذتها قوات الاحتلال في أرجاء الضفة الغربية الليلة الماضية، بالتزامن مع اعتقال السلطة لمصعب اشتيه وعميد طبيلة، تؤكد على الملاحقة المشتركة للثائرين والناشطين، واستمرار سياسة الباب الدوار بين الاحتلال وأجهزة أمن السلطة".

ويرى "القانوع" أن هذه السياسة "محاولة يائسة، لن تكسر إرادة الشعب الفلسطيني، أو تنجح في النيل من صموده، أو تقويض ثورته".

وشهدت الضفة الغربية خلال اليومين الماضيين أحداثاً عنيفة، بعد اعتقال أجهزة السلطة، المطارد للاحتلال مصعب اشتية ومساعده عميد طبيلة في نابلس، تلاها حملة اعتقالات شنتها قوات الاحتلال طالت أكثر من 21 فلسطينيًّا.

روابط ذات صلة

رئيسا البيرو وتشيلي يدعمون فلسطين في الأمم المتحدة

الجهاد الإسلامي تعلق على عزم بريطانيا نقل سفاراتها للقدس

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بالفيديو.. مسيرات حاشدة في أنحاء البلاد دعما للنظام وتنديدا بأعمال الشغب

تونس.. بطاقات إيداع بالسجن ضد 8 نقابيين أمنيين‎‎

نتنياهو: لن نسمح للابيد بإقامة دولة فلسطينية

حزب العمال التونسي: سعيّد استغل صعوبات المعيشة لتمرير ترسانة قوانين قهرية

شاهد بالفيديو... الرئيس الإيراني: استفدنا من فرصة أعمال الجمعية العامة لتبيين رؤى الجمهورية الإسلامية

'هآرتس': اقتصاد المغرب يغرق ومحمد السادس يفضل أضواء باريس الساطعة