وزير الأوقاف السوري يلقي خطبة الجمعة بجامع موسكو الكبير

العالم - سوريا

وخلال خطبة الجمعة في جامع موسكو الكبير قال أمام آلاف المصلين وبحضور رئيس الإدارة الدينية لمسلمي روسيا ونخبة من علماء الدين من سائر الدول العربية والإسلامية “جئناكم من سوريا مهد المسيحية ومنطلق الإسلام، أرض البركة والرحمة والهداية، من جوار الجامع الأموي الذي يحتضن قبر النبي يحيى عليه السلام، من الأرض التي تضم مقدسات المسلمين والمسيحيين”.

وأضاف “جئناكم من سوريا التي تعرضت لحرب إرهابية ظالمة وتآمر غربي آثم كالذي تتعرض له روسيا اليوم ونحن هنا من موسكو نوجه الشكر والعرفان لروسيا ورئيسها فلاديمير بوتين على وقوفهم مع سوريا وشعبها”.

وشدد على أن الإسلام دين السماحة واليسر ويدعو الى الخير والرحمة وليس إلى التعصب والتطرف كما لن يكون يوماً دين تخويف أو دعوة للتخريب أو التقسيم أو الفرقة وقال “لم يدع الاسلام يوماً إلى الاعتداء أو القتل أو التخريب وإنما علمنا الدفاع عن أنفسنا وأوطاننا وهذا ما تقوم به اليوم سوريا وروسيا في الدفاع عن الحقوق المشروعة”.

وفي ختام خطبة الجمعة توجه السيد بالدعاء إلى الله أن يحفظ سوريا وروسيا وشعبيهما وأن ينصرهما على أعدائهما.