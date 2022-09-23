انفجار عنيف يهز لودر في أبين

العالم- اليمن

وأفاد سكان محليون أن الانفجار العنيف وقع في مدخل مدينة لودر، سمع دويه في كافة الأحياء السكنية.

وأكدوا أنهم شاهدوا أعمدة الدخان تتصاعد من مكان الانفجار، دون معرفة الأسباب الرئيسية للانفجار أو ما إذا كان هناك خسائر مادية وبشرية.

وتوقع الأهالي أن يكون الانفجار ناتج عن هجوم استهدف إحدى نقاط مليشيا “الحزام الأمني” التابعة لـ”الانتقالي الجنوبي”، التي فرضت سيطرتها على المدينة خلال الأسابيع الاولى من سبتمبر الجاري.

وتخوض مليشيا “الانتقالي” الممولة من الإمارات حملة اجتثاث ألوية الإصلاح العسكرية في أبين، وملاحقة ما يسمى “العناصر الإرهابية في المناطق الجبلية بمديرية مودية، تكبدت مليشيا “الانتقالي” خسائر فادحة جراء استهدافها بالعبوات الناسفة.