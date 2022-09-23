الجمعة ٢٣ سبتمبر ٢٠٢٢
٠٥:٣٢ GMT
فارسی
البث المباشر

انفجار عنيف يهز لودر في أبين

انفجار عنيف يهز لودر في أبين
الجمعة ٢٣ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٥:١٣ بتوقيت غرينتش

هز انفجار عنيف اليوم الجمعة مدينة لودر شرق محافظة أبين، الخاضعة لسيطرة مليشيا “الانتقالي الجنوبي” منذ مطلع سبتمبر الجاري.

العالم- اليمن

وأفاد سكان محليون أن الانفجار العنيف وقع في مدخل مدينة لودر، سمع دويه في كافة الأحياء السكنية.

وأكدوا أنهم شاهدوا أعمدة الدخان تتصاعد من مكان الانفجار، دون معرفة الأسباب الرئيسية للانفجار أو ما إذا كان هناك خسائر مادية وبشرية.

وتوقع الأهالي أن يكون الانفجار ناتج عن هجوم استهدف إحدى نقاط مليشيا “الحزام الأمني” التابعة لـ”الانتقالي الجنوبي”، التي فرضت سيطرتها على المدينة خلال الأسابيع الاولى من سبتمبر الجاري.

وتخوض مليشيا “الانتقالي” الممولة من الإمارات حملة اجتثاث ألوية الإصلاح العسكرية في أبين، وملاحقة ما يسمى “العناصر الإرهابية في المناطق الجبلية بمديرية مودية، تكبدت مليشيا “الانتقالي” خسائر فادحة جراء استهدافها بالعبوات الناسفة.

روابط ذات صلة

دعوات دولية لوقف تصدير الأسلحة الأوروبية إلى دول العدوان على اليمن

صنعاء تتوعد التحالف: ضرباتنا ستكون بأسلحة نوعية وفريدة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

آية الله رئيسي: إذا قال أحدهم الحق، فسيُسمع

العراق: الكاظمي يعلن اعتقال موظف بالدولة اعترف بقتل المتظاهرين

انفجار عنيف يهز لودر في أبين

ترجيحات بفوز لولا دا سيلفا بالرئاسة البرازيل من الدورة الأولى

بالفيديو.. مسيرات حاشدة في أنحاء البلاد دعما للنظام وتنديدا بأعمال الشغب

تونس.. بطاقات إيداع بالسجن ضد 8 نقابيين أمنيين‎‎