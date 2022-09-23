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باختصار.. اليمن قدرات عسكرية للردع

الجمعة ٢٣ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٥:٥٠ بتوقيت غرينتش

إحتفل اليمن بالذكرى الثامنة لانتصار ثورته الشعبية في ال21 من سيبتمبر بالعاصمة صنعاء.

العالم - باختصار

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