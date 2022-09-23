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في مباراة ودية .. المنتخب الإيراني يتغلب على نظيره الأوروغوياني بهدف نظيف

الجمعة ٢٣ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٧:١٩ بتوقيت غرينتش

حقق المنتخب الإيراني لكرة القدم فوزاً لافتاً على نظيره الأوروغوياني 1-صفر مع المدرب البرتغالي كارلوس كيروش، وذلك في لقاء ودي أقيم الجمعة في مدينة سانت بولتن النمسوية ضمن استعدادات الطرفين لمونديال قطر 2022.

العالم-إيران

وكان المنتخب الإيراني يخوض اختباره الأول مع مدربه الجديد القديم كيروش العائد الى "تيم ملّي" للمرة الثانية بعد تجربة ناجحة أولى بين 2011 و2019 تخللها قيادته الى مونديالي البرازيل 2014 وروسيا 2018.

وبذلك، ألحق المنتخب الإيراني ببطل العالم مرتين هزيمته الأولى منذ 16 تشرين الثاني/نوفمبر 2021 حين سقط في بوليفيا صفر-3 في تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة للمونديال القطري.

ويبقى الإيرانيون في النمسا لمواجهة السنغال الثلاثاء المقبل في آخر لقاء استعدادي قبل نهائيات المونديال التي أوقعتهم في مجموعة الثانية مع إنكلترا وويلز والولايات المتحدة.

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في مباراة ودية .. المنتخب الإيراني يتغلب على نظيره الأوروغوياني بهدف نظيف

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