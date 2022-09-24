عبداللهيان يجري محادثات مع نظرائه من السويد وهولندا والبرازيل والنمسا

العالم - إیران

وعلى هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة، ناقش وزير الخارجية الايراني مع نظيرته السويدية آن ليندي العلاقات الثنائية والقضايا التي تهم البلدين والتعاون الدولي.

كما التقى امير عبداللهيان، مساعد رئيس الوزراء وزير خارجية هولندا "وبك هوکسترا" وتباحث معه حول دور الاتحاد الاوروبي في قضية الاتفاق النووي والتعاون بين البلدين في مختلف المجالات والقضايا الدولية.

وناقش وزير الخارجية مع نظيره البرازيلي كارلوس ألبرتو فرانكو فرانسا، القضايا الثنائية والدولية.

كما اجرى امير عبداللهيان محادثات مع وزير الخارجية النمساوي ألكسندر شالنبرغ حول خطة العمل الشاملة المشتركة والقضايا الثنائية والدولية.