السبت ٢٤ سبتمبر ٢٠٢٢
١٢:٠٠ GMT
فارسی
البث المباشر

عبداللهيان يجري محادثات مع نظرائه من السويد وهولندا والبرازيل والنمسا

عبداللهيان يجري محادثات مع نظرائه من السويد وهولندا والبرازيل والنمسا
الجمعة ٢٣ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٨:٥٤ بتوقيت غرينتش

اجرى وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان في نيويورك الجمعة محادثات منفصلة مع نظرائه من السويد وهولندا والبرازيل والنمسا.

العالم - إیران

وعلى هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة، ناقش وزير الخارجية الايراني مع نظيرته السويدية آن ليندي العلاقات الثنائية والقضايا التي تهم البلدين والتعاون الدولي.

كما التقى امير عبداللهيان، مساعد رئيس الوزراء وزير خارجية هولندا "وبك هوکسترا" وتباحث معه حول دور الاتحاد الاوروبي في قضية الاتفاق النووي والتعاون بين البلدين في مختلف المجالات والقضايا الدولية.

وناقش وزير الخارجية مع نظيره البرازيلي كارلوس ألبرتو فرانكو فرانسا، القضايا الثنائية والدولية.

كما اجرى امير عبداللهيان محادثات مع وزير الخارجية النمساوي ألكسندر شالنبرغ حول خطة العمل الشاملة المشتركة والقضايا الثنائية والدولية.

روابط ذات صلة

وزير الخارجية: حقوق الإنسان ذات قيمة جوهرية بالنسبة لنا

امير عبداللهيان يلتقي نظراءه الكوري الجنوبي والقطري واللبناني في نيويورك

عبد اللهيان يشكر العراق حكومة وشعبا وقوات أمن على كرم الضيافة

عبداللهيان: انضمام ايران لمنظمة شانغهاي نجاح هام، والأحادية نحو الأفول

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

عبداللهيان يجري محادثات مع نظرائه من السويد وهولندا والبرازيل والنمسا

في مباراة ودية .. المنتخب الإيراني يتغلب على نظيره الأوروغوياني بهدف نظيف

الخارجية الفرنسية: ندعم قرار بايدن بزيادة عدد أعضاء مجلس الأمن الدولي

المقداد: سوريا ماضية في حربها على الإرهاب وتحرير أراضيها

نهر "الفرات" وشقيقه "دجلة" يصارعان الموت!

استشهاد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال في الضفة المحتلة