شاهد.. اوروبا تطالب بتعليق عضوية روسيا في مجلس الأمن

العالم - خاص بالعالم

في أربع مناطق تسيطر عليها موسكو في أوكرانيا، تتواصل عملية الاستفتاء على الانضمام إلى روسيا.

اللجان الانتخابية في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الانفصاليتين شرق أوكرانيا، ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيا جنوبها قالت ان هناك إقبال كبير على الاقتراع في اليوم الأول من الاستفتاء. الذي، طالب الرئيس الاوكراني فولوديمير زيلينسكي العالم بادانته، مؤكدا على ان الاستفتاءات زائفة.



وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي: سيتفاعل العالم بشكل عادل تماما مع الاستفتاءات الزائفة - وستتم إدانتها بشكل قاطع.

وهو ما اكده الرئيس الاميركي جو بادين، حيث اعتبر الاستفتاءات الروسية زائفة، مؤكدا أن واشنطن لن تعترف أبدا بضم أي أراض أوكرانية لروسيا، ليعلن البيت الأبيض أن الولايات المتحدة مستعدة بالاشتراك مع حلفائها لفرضتكاليف اقتصادية إضافية قاسية وسريعة على روسيا إذا مضت قدما في ضم مناطق من أوكرانيا.

وفي اطار ردود الفعل الدولية المنددة، اكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرج إن الناتو سيكثف مساعداته لكييف ردا على الاستفتاءات التي تجريها روسيا في الأراضي الأوكرانية ووصفها بالصورية.

كما طالب رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال بتعليق عضوية روسيا في مجلس الأمن الدولي.

وقال رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال: عندما يشن عضو دائم بمجلس الأمن حربا غير مبررة وبلا سبب، ونددت بها الجمعية العامة للأمم المتحدة؛ فيجب تعليق تلك العضوية تلقائيا، من وجهة نظري.

وبينما دانت مجموعة السبع بشدة هذه الاستفتاءات وقالت إن روسيا تريد استخدامها ذريعة لتغيير وضع أراض أوكرانية ذات سيادة. لم تصل الصين إلى حد التنديد بالاستفتاءات، لكنها دعت إلى احترام وحدة الأراضي.

ردود فعل مختلفة على التعبئة الجزئية في روسيا والاستفتاءات في جنوب وشرق اوكرانيا، ردت عليها وزارة الخارجية الروسية وخاصة تلك التي جاءت على لسان ممثل الاتحاد الأوروبي الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، معتبرة انه يتخللها مزاج المواجهة وتفتقر الى الموضوعية ومنفصلة عن الواقع.