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اليمن.. 11 ضحية بينهم 10 أطفال جراء القنابل العنقودية ومخلفات العدوان

اليمن.. 11 ضحية بينهم 10 أطفال جراء القنابل العنقودية ومخلفات العدوان
الأحد ٢٥ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٤:٥٧ بتوقيت غرينتش

كشف المركز التنفيذي اليمني للتعامل مع الألغام عن سقوط 11 ضحية جراء القنابل العنقودية ومخلفات العدوان خلال الساعات الماضية في محافظتي الحديدة والبيضاء.

العالم - اليمن

وأوضح المركز في بيان أن عشرة أطفال أصيبوا في منطقة الجاح في مديرية بيت الفقيه بالحديدة جراء انفجار قنبلة من مخلفات الغارات الجوية، فيما استشهد مواطن في مديرية نعمان بمحافظة البيضاء جراء انفجار لغم من مخلفات العدوان خلال أقل من 10 ساعات.

وأكد استمرار سقوط ضحايا هذه المخلفات الخطرة بشكل يومي في أكثر من محافظة.. مستنكرا تجاهل المنظمات الأممية والإنسانية لمناشدات المركز في توفير الأدوات والأجهزة اللازمة لتطهير المناطق الملوثة.

ولفت البيان إلى أن البرنامج الإنمائي، أبلغ المركز بعدم موافقة دول العدوان توفير هذه الاحتياجات للقيام بعمليات تطهير المناطق من القنابل العنقودية التي استخدمها التحالف في جميع المحافظات اليمنية.

وجدد المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام مناشدته للمبعوث الأممي ومنسق الشؤون الإنسانية للقيام بواجبهم الإنساني في توفير الأجهزة ومستلزمات العمل الميداني لإنقاذ حياة الآلاف من الأطفال والنساء في المحافظات والمناطق الملوثة.

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