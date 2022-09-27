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شولتس: لن نزوّد كييف بالدبابات تفاديا للتصعيد

شولتس: لن نزوّد كييف بالدبابات تفاديا للتصعيد
الأحد ٢٥ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٦:٢٩ بتوقيت غرينتش

أكد المستشار الألماني أولاف شولتس، أن "برلين لا تعتزم إمداد كييف بالدبابات كونها قد تمثل خطوة خطرة، تؤدي إلى المزيد من التصعيد في أوكرانيا."

العالم- أوروبا

وأضاف أن "ألمانيا تفعل الكثير لأوكرانيا وستواصل دعم نظام كييف لكنها لن تتخذ أي خطوات أحادية دون موافقة حلفاء الناتو".

وقالت وزيرة الدفاع الألمانية كريستينا لامبرخت أن "ألمانيا لا تستعجل في إرسال دبابات "ليوبارد 2" الألمانية التي يعول عليها نظام كييف كثيرا."

وكتبت صحيفة "بلومبرغ" الأمريكية أن "الدول الغربية توصلت إلى اتفاق غير معلن بعدم إمداد كييف بالدبابات، وهذا ما يفسر أن ألمانيا لا تريد اتهامها بالتصعيد في أوكرانيا."

ومن جهته أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن "أي أسلحة غربية ستتوجه إلى كييف ستكون هدفا مشروعا للقوات الروسية، فيما تواصل القوات الروسية تدمير الأسلحة الغربية في مستودعاتها وساحات المواجهة".

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