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تفاصيل وأسباب تجمع المتقاعدين العسكريين امام مجلس النواب اللبناني

الإثنين ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٩:٥٢ بتوقيت غرينتش

أفاد مراسل العالم في بيروت بأن المتقاعدين العسكريين المجتمعين بين أمام مجلس النواب اللبناني تم التفاوض معهم لدخول مجموعة منهم لنقل مطالبهم للنواب.

العالم - مراسلون

قال مراسلنا، إن تجمع المتقاعدين العسكريين يأتي على وقع مناقشة مجلس النواب اللبناني للموازنة العامة لعام 2022، حيث تمكن العشرات من المتعاقدين للدخول إلى الحرم الداخلي لمجلس النواب إلا أن الشرطة اللبنانية وقوى الأمن الداخلية وشرطة مجلس النواب والجيش عدم وصولهم إلى المدخل الرئيسي لمجلي النواب.

وأشار مراسلنا، إلى أن المتقاعدين يعتبرون الموازنة العامة بأنها مجحفة بحقهم ولا تنصفهم في موضوع الكفالات الطبية والضمانات الاجتماعية التي يطالبون بها منذ فترة طويلة.

وأوضح مراسلنا، أن المتقاعدين العسكريين موجودون بأعداد قليلة في الشارع الموازي لمجلس النواب والذي يربط جريدة النهار بمنطقة السليكون.

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق...

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