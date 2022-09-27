شاهد.. مطالب المتقاعدين العسكريين اللبنانيين بعدسة العالم

العالم - مراسلون

وواكبت كاميرا قناة العالم تواصل المحتجون من المتقاعدين العسكريين في محيط مجلس النواب اللبناني في العاصمة بيروت، بحث قال المحتجون أنهم يطالبون بضمانات صحية وبأن راتبهم الشهري لا يكفي تأمين قوت يومهم، خاصة أن الليرة اللبنانية منهارة أمام الدولار الاميركي.

وكان قد قال مراسلنا فيوقت سابق إن تجمع المتقاعدين العسكريين يأتي على وقع مناقشة مجلس النواب اللبناني للموازنة العامة لعام 2022، حيث تمكن العشرات من المتعاقدين للدخول إلى الحرم الداخلي لمجلس النواب إلا أن الشرطة اللبنانية وقوى الأمن الداخلية وشرطة مجلس النواب والجيش عدم وصولهم إلى المدخل الرئيسي لمجلي النواب.

وأشار مراسلنا، إلى أن المتقاعدين يعتبرون الموازنة العامة بأنها مجحفة بحقهم ولا تنصفهم في موضوع الكفالات الطبية والضمانات الاجتماعية التي يطالبون بها منذ فترة طويلة.

وأوضح مراسلنا، أن المتقاعدين العسكريين موجودون بأعداد قليلة في الشارع الموازي لمجلس النواب والذي يربط جريدة النهار بمنطقة السليكون.

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