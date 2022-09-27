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لبنان : مجلس النواب يقر مشروع موازنة الـ2022 بـ 63 صوتا

لبنان : مجلس النواب يقر مشروع موازنة الـ2022 بـ 63 صوتا
الإثنين ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٤:٥٠ بتوقيت غرينتش

أقر مجلس النواب اللبناني الليلة مشروع موازنة العام 2022 بأكثرية 63 صوتًا ومعارضة 37 وامتناع 6.

العالم_لبنان

وصوت 63 نائباً لصالح اقرار مشروع الموازنة و37 نائباً عارضوه وامتنع 6 نواب.

ومن ابرز ما تضمنته الموازنة العامة زيادة رواتب موظفي القطاع العام المدنيين والعسكريين والمتقاعدين والمتعاقدين وكافة الاجراء في الدولة ضعفين على الراتب الاساسي، على ان لا تقل الزيادة عن 5 ملايين ليرة لبنانية ولا تزيد عن 12 مليون ليرة. وهذه الزياده تعتبر استثنائية محدودة الزمن ريثما يتم المعالجة النهائية لموضوع الرواتب، ولا تحتسب في تعويضات نهاية الخدمة او المعاش التقاعدي .

وبنيت ارقام واردات الموازنة احتساب الدولار الجمركي بقيمة 15,000 ليرة لبنانية، كما اعلنه رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي في الجلسة.

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