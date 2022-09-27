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بوتين يمنح الجنسية الروسية لــ"عميل سابق" في الأمن القومي الأمريكي

بوتين يمنح الجنسية الروسية لــ
الإثنين ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٥:٠٣ بتوقيت غرينتش

أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوما أعطى بموجبه العميل السابق بوكالة الأمن القومي الأمريكية إدوارد سنودن الجنسية الروسية.

العالم - روسيا

ووفقا للمرسوم الرئاسي: "استنادا للفقرة "أ" من المادة 89 من دستور روسيا الاتحادية، أقرر: قبول جنسية روسيا الاتحادية للأشخاص التالين: إدوارد جوزيف سنودن، المولود في 21 يونيو 1983 في الولايات المتحدة أمريكا".

وفي عام 2013، أعلن سنودن عن أساليب المراقبة الإلكترونية من قبل وكالات الاستخبارات الأمريكية والبريطانية، فضلا عن نقل البيانات الشخصية لمواطنيها لبعضهم البعض.

وكشف سنودن أن أجهزة المخابرات في هذه الدول متورطة في التنصت غير القانوني على محادثات قادة الدول الأجنبية.

وهربا من اضطهاد السلطات الأمريكية، أرسل طلبات لجوء إلى سلطات عدد من البلدان، بما في ذلك روسيا.

وفي عام 2014، حصل على أول تصريح إقامة في روسيا، وبعد ذلك الإقامة الدائمة على الأراضي الروسية.

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