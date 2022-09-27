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أمريكا تفرض الحظر على رابع طائرة شحن إيرانية بذريعة انتهاك العقوبات الامريكية على روسيا

أمريكا تفرض الحظر على رابع طائرة شحن إيرانية بذريعة انتهاك العقوبات الامريكية على روسيا
الإثنين ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٦:٣٨ بتوقيت غرينتش

اعلنت وزارة التجارة الأميركية اليوم الاثنين إنها أضافت طائرة شحن إيرانية رابعة تخدم روسيا إلى قائمة الطائرات التي يُعتقد بأنها تنتهك قيود الصادرات الأميركية بموجب العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على روسيا.

العالم - ايران

وكانت وزارة التجارة الأمريكية، قد أعلنت إضافة ثلاث طائرات بوينغ 747 تسيرها شركات طيران إيرانية إلى روسيا إلى قائمة طائرات يعتقد أنها تنتهك ضوابط التصدير الأميركية، في إطار عقوبات إدارة بايدن على روسيا بسبب عمليتها العسكرية في أوكرانيا.

وباستخدام بيانات متاحة تجارياً، حدد مكتب الصناعة والأمن بوزارة التجارة طائرات لشركات ماهان إير، وقشم فارس إير، والخطوط الجوية الإيرانية، تنقل بضائع منها مواد إلكترونية إلى روسيا في انتهاك واضح لضوابط التصدير الصارمة التي تفرضها وزارة التجارة على روسيا.

وهذه أول ثلاث طائرات إيرانية، تخضع للعقوبات.

وقالت الوزارة إن هناك الآن ما مجموعه 183 طائرة على القائمة لانتهاكها ضوابط التصدير الأميركية.

وستخضع شركات الطيران الإيرانية الثلاث لمجموعة متنوعة من القيود من الحكومة الأميركية.

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