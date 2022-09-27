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خلاف أوروبي بشأن فرض سقف لأسعار النفط الروسي

خلاف أوروبي بشأن فرض سقف لأسعار النفط الروسي
الإثنين ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٦:٥٦ بتوقيت غرينتش

رجحت وكالة "بلومبرغ" أن يؤجل الاتحاد الأوروبي التوصل إلى اتفاق بشأن فرض سقف لأسعار النفط الروسي إلى ما بعد الاتفاق على حزمة عقوبات أوسع، وذلك بسبب اعتراضات بعض أعضائه.

العالم - اوروبا

وقالت الوكالة إن دول التكتل تواصل الجهود للتوصل إلى اتفاق بشأن هذه القضية، فيما تعتبر قبرص وهنغاريا بين الدول التي أعربت عن معارضتها لمقترح سقف النفط، وفقا لأشخاص مطلعين على المحادثات الجارية.

ويتم اتخاذ مثل هذه القرارات في الاتحاد الأوروبي بالإجماع، مما يمنح كل دولة حق نقض فعالا.

واجتمعت المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للكتلة، مع الدول الأعضاء في نهاية الأسبوع في محاولة لإيجاد حل وسط بشأن حزمة الإجراءات التقييدية، وفقا لما ذكرته المصادر. وقد تدفع بعض الدول للتوصل إلى اتفاق مبدئي قبل الاجتماع غير الرسمي لزعماء الاتحاد الأوروبي في براغ في 6 أكتوبر.

وذكرت المصادر أن العديد من التفاصيل لا تزال بحاجة إلى تسوية، بما في ذلك الحد الأقصى للسعر الذي سيحدده الحلفاء.

ويفترض أن يدخل هذا الإجراء حيز التنفيذ قبل 5 ديسمبر، عندما سيبدأ الاتحاد الأوروبي بتطبيق القيود التي تم تبنيها سابقا والتي تشمل الحظر على استيراد النفط المنقول بحرا والخدمات اللازمة لشحنه.

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