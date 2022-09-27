الثلاثاء ٢٧ سبتمبر ٢٠٢٢
٠٢:١٥ GMT
فارسی
البث المباشر

شاهد.. صوت القدس يصدح من غزة المحاصرة

الإثنين ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٧:٥١ بتوقيت غرينتش

تتواصل في قطاع غزة الفعاليات المنددة بالاقتحامات الصهيونية للمسجد الاقصى، وأكدت الفعاليات على ضرورة أن تكون حماية المسجد الأقصى تحت لواء المقاومة.

العالم - مراسلون

كما حذرت من غضب المقاومة وردها على ما يجري في الأقصى.

صوت القدس يعلو من غزة المحاصرة ليصل لكل عربي ومسلم، وفقد نظمت حركة حماس يوما دراسيا تناول القضية القانونية للمسجد الاقصى المبارك من الانتهاكات الاسرائيلية حيث اكد الحضور على ان الحماية يجب ان تكون تحت لواء المقاومة.

وقال عضو المكتب السياسي لحركة حماس محمود الزهار المراسلة قناة العالم: التوصيات من كل الحضور تؤكد على ان ما علينا الا ان نحرر ارضنا ان شاء الله بالمقاومة المسلحة لا بالمفاوضات، ولا بتصالات الاستعانة بمؤسسات دولية ولا استجداء من اميركا او غيرها".

وبينما يدنس المستوطنون الاقصى تحت حماية جيش الاحتلال تداعت فصائل المقاومة لمرجان في مخيم ملكة على الحدود الشرقية لقطاع غزة في رسالة للاحتلال ان انفجار بركان غزة ليس ببعيد.

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق...

روابط ذات صلة

بثينة شعبان لوفد فلسطيني: مواجهة التطبيع بإحياء الحس القومي العربي

الجهاد الاسلامي تدين جريمة اعدام الشهيد "محمد أبو كافية"

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بالفيديو...اصطدام مسبار "ناسا" بكويكب بقصد تحويل مساره

مواجهات بين الفلسطينيين والقوات الصهيونية في القدس والخليل

العميد "سريع" يوجه تحذيراً شديد اللهجة للشركات الأجنبية التي تنهب ثروات الشعب اليمني

عباس يهنئ وزير الحرب الصهيوني بعيد رأس السنة العبرية!...حماس تدين

العراق..الإطار التنسيقي يرحب بدعوة مجلس النواب إلى استئناف جلساته

شاهد بالفيديو... حركة النهضة تنفي أي صلة لها بملف تسفير الشباب الى العراق وسوريا