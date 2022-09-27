شاهد.. صوت القدس يصدح من غزة المحاصرة

العالم - مراسلون

كما حذرت من غضب المقاومة وردها على ما يجري في الأقصى.

صوت القدس يعلو من غزة المحاصرة ليصل لكل عربي ومسلم، وفقد نظمت حركة حماس يوما دراسيا تناول القضية القانونية للمسجد الاقصى المبارك من الانتهاكات الاسرائيلية حيث اكد الحضور على ان الحماية يجب ان تكون تحت لواء المقاومة.

وقال عضو المكتب السياسي لحركة حماس محمود الزهار المراسلة قناة العالم: التوصيات من كل الحضور تؤكد على ان ما علينا الا ان نحرر ارضنا ان شاء الله بالمقاومة المسلحة لا بالمفاوضات، ولا بتصالات الاستعانة بمؤسسات دولية ولا استجداء من اميركا او غيرها".

وبينما يدنس المستوطنون الاقصى تحت حماية جيش الاحتلال تداعت فصائل المقاومة لمرجان في مخيم ملكة على الحدود الشرقية لقطاع غزة في رسالة للاحتلال ان انفجار بركان غزة ليس ببعيد.

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