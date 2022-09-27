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لبنان يسابق الخلايا النائمة لداعش.. كانت تخطط لاستهداف مواقع للجيش

لبنان يسابق الخلايا النائمة لداعش.. كانت تخطط لاستهداف مواقع للجيش
الثلاثاء ٢٧ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٨:٣٠ بتوقيت غرينتش

كشف مصدر أمني بارز إن مخابرات الجيش اللبناني ضبطت الأسبوع الماضي شبكة تنشط لصالح تنظيم (داعش) وكانت تخطط لاستهداف موقع عسكري للجيش اللبناني ودوريات في منطقة البقاع. 

العالم - لبنان

وأفاد المصار بأن مخابرات الجيش ضبطت الخلية في إحدى بلدات البقاع الغربي شرق لبنان ، وكانت تجهز عبوات ناسفة لاستهداف مركز عسكري كبير للجيش يقع على إحدى تلال المنطقة، وتفجير دورية مؤللة بعد رصد الطرق التي تسلكها بشكل دائم، والتخطيط لتفجير مركز ديني حساس، مؤكداً توقيف ثلاثة من عناصرها، فيما تبين أن مشغل وممول الخلية هو لبناني يقيم في كولومبيا.

أما أميرها الشرعي الذي أسسها وواظب على إعطائها دورساً في العقيدة الجهادية، ويغذيها بأفكار التنظيم المتطرف، فقد تمكن من السفر إلى كولومبيا والالتحاق بالممول فور تبلغه توقيف أفراد الخلية.

وقال المصدر لصحيفة الشرق الاوسط اليوم الثلاثاء إن مخابرات الجيش نسقت مع فاعليات المنطقة ووضعتهم في أجواء عودة التنظيمات لتجنيد أشخاص لبنانيين، وضرورة التنبه من استمالة شباب المنطقة مجدداً وتجنيدهم لصالح التنظيم الإرهابي الأخطر وهو داعش.

وأخذ الحديث عن عودة الخلايا الأمنية إلى شمال لبنان، حيزاً كبيراً من المتابعة والاهتمام، وتناوله الإعلام اللبناني على أنه خطر داهم وصاعق قابل لتفجير الساحة اللبنانية بأي وقت، إلا أن المصدر الأمني اعتبر أن الدعاية أخذت بعداً إعلامياً، أكثر من حجمها الحقيقي على الأرض. وإذ اعترف بـعودة عدد من الأشخاص من سوريا في الأسابيع الماضية، جرى التعامل مع كل حالة بمفردها.

و جزم المصدر بـعدم وجود عمل منظم، أو توفر معطيات عن خلايا تحضر لعمليات كبيرة في شمال لبنان خصوصاً في طرابلس وعكار كما يروج، مؤكداً أن الأمور ليست بمستوى الخطورة التي يتم الترويج لها». ولفت إلى أن «الأجهزة المعنية تتحسب وتراقب قدوم مجموعات من سوريا بأي وقت، أو عودة محتملة لعشرات الأشخاص الذين غادروا طرابلس العام الماضي والتحقوا بـداعش في العراق، رغم المعلومات التي تلقاها أهالي عدد كبير منهم بأنهم قتلوا في غارات أميركية.

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