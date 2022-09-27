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بوتين: ما زال الغرب يمارس الخداع وحبوب أوكرانيا لا تصل إلى أفقر دول العالم

بوتين: ما زال الغرب يمارس الخداع وحبوب أوكرانيا لا تصل إلى أفقر دول العالم
الثلاثاء ٢٧ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٢:١٣ بتوقيت غرينتش

اتهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الدول الغربية بممارسة خداع وسياسة جشعة، مؤكدا أن الحبوب المصدرة من أوكرانيا لا تصل إلى أفقر دول العالم.

العالم- روسيا

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في اجتماع حكومي اليوم الثلاثاء حول تنمية القطاع الزراعي في البلاد، إن "الغرب يثير أزمة غذاء عالمية، إذ إن وضع الإمدادات الغذائية إلى أفقر دول العالم لا يتغير، وهذه خدعة كاملة من الغرب".

وأضاف، أن" روسيا تطرقت إلى هذه المسألة عدة مرات، لكنها لم تجد آذانا صاغية من أحد، وقال بوتين: "نتحدث عن ذلك لكن كل هذا عبث لا أحد يسمع".

ووفقا للرئيس الروسي فإنه بحلول 23 سبتمبر الجاري (2022) أربع سفن اتجهت إلى أفقر البلدان بموجب برنامج الأمم المتحدة من أصل 203 سفن غادرت موانئ أوكرانيا.

وفيما يلي أبرز تصريحات بوتين في الاجتماع:

بوتين: إنتاج روسيا من الحبوب، بما في ذلك القمح، قد يتجاوز هذا العام 150 مليون طن وهو مستوى قياسي.

بوتين: سيغطي إنتاج الحبوب في روسيا الاحتياجات المحلية بالكامل ويزيد للصادرات.

بوتين يصف تصدير الحبوب من أوكرانيا بأنه "خدعة كاملة" من الغرب.

بوتين: العقوبات ما تزال تعيق تصدير الحبوب والأسمدة من روسيا الأمر يهدد بأزمة غذاء عالمية.

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