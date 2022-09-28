القضاء على خلية إرهابية في الحدود مع جمهورية آذربيجان

العالم- ايران

وقال كودرزي في تصريح له اليوم الثلاثاء: أنه "تم القضاء على خلية إرهابية مكونة من 7 مسلحين كانوا يحملون معدّات عسكريّة في منطقة خُدا آفرين الحدودية مع جمهورية آذربيجان".

واضاف: "سنتصدى بقوة لكل عمل مسلح في حدودنا"، مؤكداً أنّ "الرد على كل المعتدين سيكون قاسياً".

وفي وقت سابق، أفادت قيادة قوى الامن الداخلي الإيرانية في محافظة كردستان، غربي البلاد، بأنه "تمّ ضبط كمية من الصواعق الكهربائية المتفجرة، التي كان مقرراً استخدامها في أعمال الشغب"، مبينةً أنّ "ضبط الصواعق تمّ خلال نقلها من الحدود الغربية لإيران إلى المحافظات المركزية".