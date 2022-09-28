الخارجية الأمريكية توافق على صفقة محتملة لبيع الكويت ذخائر لدبابات "أبرامز"

العالم-الامريكيتان

وقال البنتاغون إن وزارة الخارجية اتخذت قرارا بالموافقة على بيع عسكري أجنبي محتمل لحكومة الكويت من ذخيرة تشغيلية وتدريب للدبابات M1A2K "أبرامز" والمعدات ذات الصلة بتكلفة تقديرية تبلغ 250 مليون دولار.

وأفادت بأن وكالة التعاون الأمني ​​الدفاعي قدمت الشهادة المطلوبة لإخطار الكونغرس بهذا البيع المحتمل اليوم.

وطلبت حكومة الكويت شراء الذخيرة والعتاد ذي الصلة ومعدات الدعم والاختبار وقطع الغيار والإصلاح والعناصر الأخرى ذات الصلة بالدعم اللوجستي والبرنامجي.

وستدعم هذه الصفقة المقترحة السياسة الخارجية وأهداف الأمن القومي للولايات المتحدة من خلال المساعدة في تحسين أمن حليف رئيسي من خارج الناتو والذي كان قوة مهمة للاستقرار السياسي والتقدم الاقتصادي في الشرق الأوسط.

وسيؤدي البيع المقترح إلى تحسين قدرة الكويت على مواجهة التهديدات الإقليمية الحالية والمستقبلية من خلال تمكين استمرار توظيف دبابة القتال الرئيسية M1A2 Abrams ودعم تحديث أسطول الدبابات في البلاد.

كما ستوفر قدرة فعالة للردع والدفاع ضد التهديدات البرية، مما يعزز قدرة الكويت على حماية المناطق الحدودية والبنية التحتية الأرضية الرئيسية.

وذكر البنتاغون أن الكويت لن تجد صعوبة في دمج هذه المعدات في قواتها المسلحة.

وقالت الوزارة إن الصفقة لن تتطلب تعيين أي ممثلين إضافيين للحكومة أو المتعاقدين الأميركيين في الكويت، ولن يكون لها أي تأثير سلبي على الاستعداد الدفاعي للولايات المتحدة.