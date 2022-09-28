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جيش الاحتلال يقرر استمرار حالة التأهب.. تقديرات بأن التوتر سيتواصل في الأقصى

جيش الاحتلال يقرر استمرار حالة التأهب.. تقديرات بأن التوتر سيتواصل في الأقصى
الأربعاء ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٤:١٨ بتوقيت غرينتش

أكدت هيئة البث العبرية ("كان 11") أن التوتر والتصعيد، ستتواصل في المسجد الأقصى المبارك خلال الأيام المقبلة.

العالم- فلسطین

يأتي ذلك في إشارة إلى تصدي الفلسطينيين لاقتحامات المستوطنين التي قد تتصاعد طيلة فترة الأعياد العبرية التي بدأت يوم الأحد الماضي بحلول "رأس السنة العبرية"، وستتواصل إلى 17 تشرين الأول/ أكتوبر المقبل.

وشددت القناة على أن حالة التأهب القصوى في صفوف الاحتلال ستتواصل حتى موعد الانتخابات العامة للكنيست المقررة في الأول من تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل.

وادعى جيش الاحتلال، مساء الثلاثاء، أن قواته تعرضت لإطلاق النار من قبل مركبة مارة، قرب عَصيرَة الشماليَّة في محافظة نابلس، شمالي الضفة الغربية المحتلة. وذكر أن قواته ردت بإطلاق النار وشرعت بالبحث عن المنفذين.

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