أبرز عناوين الصحف الايرانية لصباح اليوم الأربعاء28 سبتمبر 2022

العالم- الصحافة الإيرانية

جمهوري اسلامي..

وزير الخارجية .. إيران مستعدة للرد على أسئلة الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

قدس ..

المقاومة الفلسطينية تبدي جهوزيتها وإستعدادها لتلبية نداء الأقصى والتصدي للمستوطنين الصهاينة.

اطلاعات..

حركة أنصار الله اليمنية تلوح بترسانتها من الصواريخ البالستية محذرة التحالف السعودي .

رويش ملت ..

الأمين العام للأمم المتحدة يحذر من أن أي حرب نووية ستسجل نهاية العالم.

ارمان امروز ..

الرئيس الروسي يؤكد لنظيره التركي إستعداد موسكو للتفاوض بشأن أوكرانيا حسب الظروف الجديدة .

عصر ايرانيان ..

تفاقم الأجواء بشكل خطير بين تركيا واليونان وسط قعقعة السلاح وتبادل للإتهامات.

وطن امروز ..

الحطب يتحول لسلعة ذهبية في أوروبا مع نقص الوقود وإرتفاع أسعاره بشكل جنوني.

كيهان ..

فوز تيار الفاشية الجديدة في الإنتخابات البرلمانية بإيطاليا بزعامة جورجيا ميلوني.

ايران ..

الرئيس الأوكراني زيلينسكي يؤكد جدية التحذيرات النووية التي تطلقها روسيا.

ارمان ملي ..

الأمم المتحدة تؤكد أن القاعدة والتنظيمات الإرهابية الأخرى تنشط بحرية في أفغانستان.

سياست روز ..

أرمينيا تشترط إنسحاب القوات الأذربيجانية من أراضيها بالكامل لإبرام إتفاق دائم للسلام .

أهم مقالات الصحف الايرانية اليوم الاربعاء

أهم مقالات الصحف الايرانية اليوم الاربعاء

ايران ...

صحيفة ايران كتبت في الشأن العراقي في مقالها (إستقالة ليست في وقتها ).. قد تضفي استقالة رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي من منصبه نوع من التعقيدات على الاوضاع السياسية في العراق , ولكن رغم ذلك هناك تطور اخر يحمل مؤشرات ايجابية ترتبط باحتمال حدوث انفراجة في الازمة السياسية. (الساحة العراقية تشهد تشكيل إئتلاف جديد يحمل إسم تحالف "إدارة الدولة" لتشكيل حكومة جديدة بعد إستئناف البرلمان مهامه)

هذا التحالف يضم الاطار التنسيقي للاحزاب الشيعية والحزب الديمقراطي الكردستاني وتحالف العزم وقوى سياسية سنية , وبالطبع اعلن هذا التشكيل السياسي الجديد الواسع ان الباب مفتوحا للتيار الصدري للانضمام اليه.

ان العراق مقبل على مرحلة حساسة فهذا التطور اي تشكيل تحالف "ادارة الدولة " قد يمثل الجهود والمساعي الاخيرة لخروج العراق من المأزق والانسداد السياسي .

مردم سالاري ..

كتبت صحيفة مردم سالاري في مقالها ( عودة موسوليني لروما ).. صوت اقدام عودة اليمين المتشدد للقارة الاوروبية يرتفع باستمرار، فبعد فوز التيار اليميني بالنمسا وهنغاريا وحصوله على المزيد من المقاعد البرلمانية بفرنسا وبولندا، يبدو ان ايطاليا انضمت للمجموعة اليمينية الاوروبية بدورها .

( نتائج الإنتخابات البرلمانية بإيطاليا تمخضت عن فوز اليمين الذي يحمل حزب "إخوة إيطاليا" لواءه منذرا بعودة الفاشية الموسيلينية )

ان حزب "اخوة ايطاليا" بزعامة "جورجيا ميلوني" يمثل اقصى اليمين الايطالي ويحمل افكار ومبادى ديكتاتور ايطاليا الاسبق بنيتو موسوليني. ان هذا التطور زاد من مخاوف الاتحاد الاوروبي من

احتمال تفككه في ظل توجهات الاحزاب اليمينية في بلدانه نحو الخروج من عضويته وبالطبع قد تكون روسيا الرابح الاكبر في مثل هذه الحالة , فتفكك الاتحاد الاوروبي او حتى ضعفه سيؤدي لاضعاف العقوبات الغربية المفروضة عليها بالتاكيد . كما ان فوز اليمين المتشدد سيزيد من مشاكل المهاجرين باوروبا وسيصعد من الاجواء العنصرية.

ارمان ملي ..

سلطت صحيفة ارمان ملي الضوء على التحذيرات التي وجهها الرئيس التركي لليونان وكتبت في تقريرها , اردوغان يحذر ( الدعم الأمريكي لن ينقذكم ).. اردوغان اطلق مؤخرا تحذيرات خطيرة لليونان وللبلدان الغربية التي تدعمها وذلك على خلفية النزاع بين انقرة واثينا حول جزر بالبحر الابيض المتوسط وكذلك حول احتياطيات الغاز في هذا البحر .

( أردوغان إتهم اليونان والقوى الغربية بدعم حزب العمال الكردستاني التركي الذي تعتبره أنقرة تنظيما إرهابيا )

كما وجه انذارا لليونان من مغبة نشر قوات واسلحة في بعض الجزر اليونانية القريبة من تركيا ملوحا من ان مثل هذه التحركات استفزازية وقد تشعل نيران حرب وعندها لن يفيد اليونان اي دعم امريكي واوروبي .

وجدير بالذكر ان تركيا واليونان من البلدان الاعضاء بحلف شمال الاطلسي الناتو, ومثل هذا التصعيد يعكس عمق الخلافات البينية فيه.

جوان..

صحيفة جوان متبت عن تطورات الوضع في الضفة الغربية المحتلة في مقالها ( هلع تل أبيب من العمليات الفلسطينية ).. ان اتساع دائرة هجمات المقاومين الفلسطينيين والتزايد المتسارع لهذه الهجمات , واقع تحول الى كابوس مرعب آخر للكيان الصهيوني ليضاف الى قائمة كوابيسه التي تضم صواريخ غزة وقدرات حزب الله لبنان وقدرات جبهة المقاومة بشكل عام.

( إن وقوع سبع وعشرين عملية للمقاومة بيوم واحد بالضفة الغربية يعطي صورة واضحة عن أسباب وعمق الهلع الصهيوني )

کما ان استخدام اسلحة نارية وقنابل مولوتوف وقنابل يدوية الصنع في هذه الهجمات تطور مخيف لتل ابيب التي اعلنت حالة الانذار في صفوف قواتها بالضفة لحماية قطعان المستوطنين في اقتحامهم الاخير لباحات المسجد الاقصى وذلك خوفا من انتقام المقاومين لفلسطينيين . ان هذا الكيان بات يدرك جيدا اليوم بان الضفة الغربية مقبلة على اندلاع انتفاضة مسلحة شاملة قد تمتد لعمق اراضي 1948 , انتفاضة مدعومة بمظلة صاروخية من غزة, وعندها سيواجه مصيرا مظلما .

خراسان ..

في مقالها ( ميلوني كابوس القارة الخضراء)كتبت صحيفة خراسان .. فاز حزب "اخوة ايطاليا" بزعامة جورجيا ميلوني والذي يضم تيارات اقصى اليمين المتشدد في ايطاليا. ( إن تولي جورجيا ميلوني منصب رئاسة الوزراء يطرح تساؤلات عديدة عن الإتجاه الذي ستأخذه سياسات روما الجديدة )

فحزب "اخوة ايطاليا " يمثل امتدادا للافكار والمبادئ الفاشستية التي سادت ايطاليا قبل الحرب العالمية الثانية وخلالها بزعامة بنيتو موسوليني. في الواقع يثيرى هذا التطور في اوروبا لاتحاد الاوروبي بشكل اكبر من القلق الذي اثاره فوز اليمين بهنغاريا والنمسا وتقدمه بفرنسا وبلولندا , فايطاليا واحدة من اكبر البلدان الاوروبية ودولة رئيسية في الاتحاد الاوروبي واحد اركانه في الواقع , وعودة الفاشية لايطاليا يعني اضعاف الاتحاد الاوروبي وتسريع وتيرة انحلاله بعد البركسيت البريطاني . وبالطبع يمكن التكهن منذ الان بتشديد قوانين الهجرة وتصاعد الاجواء العنصرية بايطاليا تحت حكم الفاشية الجديدة. .

عصر ايرانيان ..

كتبت صحيفة عصر ايرانيان في افتتاحيتها ( إحياء الإتفاق النووي مرهون بإلغاءالحظر بالكامل).. هناك تحركات في الكونغرس الامريكي بدعم من نواب جمهوريين وديمقراطيين ايضا لتشريع قانون يبقي على اجراءات حظر رئيسية وواسعة مفروضة على ايران .

(هذه التحركات قد تستهدف الضغط على إيران أو إضعاف إدارة بايدن لأغراض إنتخابية , لكنها لن تغير من موقف بلادنا بكل الأحوال)

ان ايران حددت بوضوح موقفها مرارا , فمستقبل الاتفاق النووي مرهون بالغاء امريكا للحظر بشكل كامل دون اية ملابسات ومماطلات ومن دون طرح اي مطالبات لا ترتبط بالموضوع النووي .

ومتى ما توفرت الارادة السياسية اللازمة بالبيت الابيض لذلك ومهما تكن الضغوط والالاعيب السياسية والانتخابية بامريكا, فسيكون احياء الاتفاق النووي امرا ممكنا تماما.