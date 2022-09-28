الأربعاء ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٢
٠٣:٢٦ GMT
فارسی
البث المباشر

زمرة كوملة الارهابية تعترف بتعرض مكاتبها للقصف وتكبدها خسائر

زمرة كوملة الارهابية تعترف بتعرض مكاتبها للقصف وتكبدها خسائر
الأربعاء ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٢:٢٩ بتوقيت غرينتش

عقب الهجمات التي شنها حرس الثورة الاسلامية اليوم الاربعاء بالصواريخ والطائرات المسيرة على الارهابيين في شمال العراق اعترف عضو بارز في زمرة كوملة الارهابية بتكبدهم خسائر مادية وبشرية.

العالم- ايران

وأبلغ عضو بارز في زمرة كوملة الارهابية رويترز أن عدة مكاتب لزمرته استُهدفت صباح اليوم الأربعاء .

واضاف في تصريحه لوكالة رويترز أن هناك خسائر مادية وبشرية لكنه لم يدل بتفاصيل.

وقال مصدر عسكري مطلع لوكالة انباء فارس ان الحرس الثوري شن موجة جديدة من القصف على مقرات الارهابيين الانفصاليين الموجودة في شمال العراق باستخدام سلاح الصواريخ والمدفعية والطائرات المسيرة.

واضاف المصدر ان قوة القصف وضراوته ووسعته، غير مسبوق، والقصف المدمر قد الحق اضرارا فادحة بمقرات الارهابيين وتم تدمير مقرهم الرئيسي ومكاتبهم.

وكان الحرس الثوري قد اصدر في وقت سابق تحذيرا بشأن التحركات الشريرة لهؤلاء الجماعات وزعزعة الامن في مدن البلاد.

وقد بدء الحرس الثوري هجماته على مواقع الجماعات الارهابية في شمال العراق في تاريخ 24 سبتمبر ردا على تحركات هؤلاء مؤخرا والتسلل عبر الحدود والتعدي على بعض المقرات الحدودية الايرانية.

روابط ذات صلة

ايران تطيح بعناصر "داعش" خلال الاضطرابات الاخيرة شمال البلاد

حرس الثورة الاسلامية يدك مقر زمرة 'كوملة' الإرهابية في كردستان العراق 

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

أكاديمي عراقي: التصعيد غير مبرر ودوامة العنف ينبغي أن تتوقف + فيديو

بالفيديو.. لماذا لم تتبنى أي جهة مسؤوليتها عن القصف بالمنطقة الخضراء العراقية

وداعا للسكر الأبيض.. اليك بدائل بنفس الطعم

بالفيديو.. محلل سياسي: بعض الجهات الخارجية من مصلحتها تأجيج الوضع بالشارع العراقي

اتفاق بين الحكومة الموريتانية والاحزاب بشأن آليات الانتخابات

زمرة كوملة الارهابية تعترف بتعرض مكاتبها للقصف وتكبدها خسائر