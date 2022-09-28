زمرة كوملة الارهابية تعترف بتعرض مكاتبها للقصف وتكبدها خسائر

العالم- ايران

وأبلغ عضو بارز في زمرة كوملة الارهابية رويترز أن عدة مكاتب لزمرته استُهدفت صباح اليوم الأربعاء .

واضاف في تصريحه لوكالة رويترز أن هناك خسائر مادية وبشرية لكنه لم يدل بتفاصيل.

وقال مصدر عسكري مطلع لوكالة انباء فارس ان الحرس الثوري شن موجة جديدة من القصف على مقرات الارهابيين الانفصاليين الموجودة في شمال العراق باستخدام سلاح الصواريخ والمدفعية والطائرات المسيرة.

واضاف المصدر ان قوة القصف وضراوته ووسعته، غير مسبوق، والقصف المدمر قد الحق اضرارا فادحة بمقرات الارهابيين وتم تدمير مقرهم الرئيسي ومكاتبهم.

وكان الحرس الثوري قد اصدر في وقت سابق تحذيرا بشأن التحركات الشريرة لهؤلاء الجماعات وزعزعة الامن في مدن البلاد.

وقد بدء الحرس الثوري هجماته على مواقع الجماعات الارهابية في شمال العراق في تاريخ 24 سبتمبر ردا على تحركات هؤلاء مؤخرا والتسلل عبر الحدود والتعدي على بعض المقرات الحدودية الايرانية.