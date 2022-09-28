أكاديمي عراقي: التصعيد غير مبرر ودوامة العنف ينبغي أن تتوقف + فيديو

العالم – العراق

وفي حديث هاتفي مباشر مع قناة العالم الإخبارية أشار علي الجبوري أن الاحداث الأمنية في المنطقة الخضراء كانت متوقعة على الأقل بالنسبة للقوات الأمنية، لأن هناك جهة سياسية لا ترغب في إتمام العملية السياسية واستكمالها واستكمال المناصب الدستورية في العراق.

لفت إلى أن الوضع السياسي أصبح أكثر تعقيداً الآن، خصوصا بعد استهداف المنطقة الخضراء بالقذائف، سواء الكاتيوشا أو الهاون، وسقوط جرحى من القوات الأمنية كانت متواجدة في المنطقة الخضراء.

وقال: إن هذا التصعيد لا يمكن أن نجد له أي مبرر، لأننا وفي المناسبات السابقة فقدنا شباب من كل الاتجاهات، شكلوا خسارة للمجتمع العراقي.

وأكد أن دوامة العنف هذه ودوامة الدم ينبغي أن تتوقف، وبالتالي يأتي اللجوء إلى المسالك السلمية في عملية تحقيق المطالب عبر القنوات الدبلوماسية ومن خلال تغيير الدستور والوصول إلى انتخابات مبكرة جديدة، وما عاد أسلوب العنف وكسر الإرادات هو الأسلوب الأمثل في هذا المجال.

وبشأن جلسة مجلس النواب قال الجبوري إن: الجلسة كان بها جدول أعمال من بندين، البند الأول هو تجديد الثقة بالنسبة للسيد الحلبوسي الذي طرح استقالته الليلة الماضية، وبالتالي استغل الرجل فرصة حاجة الإطار والقوى السياسية لانعقاد الجلسة، واستثمرها سياسياً بشكل كبير جدا من خلال تجديد الثقة له كرئيس برلمان.

وأضاف أن: النقطة ثانية هي انتخاب السيد محسن المندلاوي، وهو المرشح المستقل ورجل الأعمال، كنائباً أولاً لرئيس البرلمان، وهو استحقاق للمستقلين الذين يمثلون ثقلاً مهما في داخل مجلس النواب.

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