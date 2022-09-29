عين على شبكات التواصل في العالم العربي والاسلامي

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حملة شعواء شنها الاعلام المعادي على ايران بعد حادثة وفاة الشابة مهسا اميني اثر نوبة قلبية اثناء جلسة نصائح فيما يخص الحجاب الاسلامي، طهران وبعض المدن الاخرى شهدت اعمال شغب استهدفت النظام الاسلامي برمته لكن سرعان ما انجلت الحقيقة وتراجع المشاغبون اثر حضور شعبي حماسي للدفاع عن البلاد ونظامه الاسلامي.

أما في الاراضي المحتلة، فيواصل كيان الاحتلال الإسرائيلي انتهاكاته للمقدسات الإسلامية في فلسطين المحتلة لاسيما في القدس والمسجد الأقصى، ما يشكل بوابة جديدة من بوابات التصعيد في فلسطين المحتلة.وتزايدت اقتحامات المستوطنين بشكل كبير في الأيام الأخيرة، وتجري تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، في المقابل تمنع الفلسطينيين من دخول المسجد لأداء الصلاة فيه.

وحاصرت قوات صهيونية خاصة صباح اليوم الأربعاء منزل والد الشهيد رعد حازم منفذ عملية تل ابيب وسط مخيم جنين، بعد أن أطلقت قوات الاحتلال قذيفة صوب المنزل المحاصر ، وسط اشتباكات عنيفة بين قوات الاحتلال والمقاومين نا ادى لوقوع عدد من الشهداء والجرحى.

وفي سياق آخر، هلع في اوروبا وتصعيد في ازمة الطاقة بعد تسجيل انفجارين تحت الماء وثلاثة تسريبات للغاز من خطيْ أنابيب “نورد ستريم 1″ و”نورد ستريم 2” في بحر البلطيق، من جانبها قالت روسيا -التي أوقفت تسليم الغاز إلى أوروبا بعد أن فرض الغرب عقوبات عليها بسبب غزوها لأوكرانيا- إن التخريب محتمل، والحادث يقوّض أمن الطاقة في القارة.

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