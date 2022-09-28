محمد علي الحوثي: احياء المولد النبوي الشريف يعيد للامة حضورها الفعال والمؤثر بين الامم

العالم - اليمن

وأكد عضو السياسي الأعلى على ضرورة التجهيز والاستعداد لاستقبال ضيوف الرسول الأعظم، والوفود المحمّدية التي ستتقاطر من كافة المديريات للمشاركة في الفعالية المركزية في الثاني عشر من ربيع الأول.



كما أكد على أهمية الاحتفال اللائق بالمولد النبوي الشريف بصورة مشرفة وواسعة، تبرز اهتمام اليمنيين وتميّزهم عن بقية شعوب العالم في إحياء المناسبة الدينية الجليلة.



وأشار إلى أن العلاقة التي تربط اليمنيين بالرسول الكريم علاقة إيمانية متجذرة منذ بزوغ فجر الإسلام، وتسليم مطلق وأيمان به -صلى الله عليه وآله وسلم- وتعظيم مكانته ومنزلته، تجسدها مواقف أهل الحكمة والإيمان في نصرة الدين الإسلامي، وتمسكهم بمنهجه القويم ورسالته العطرة.



وتطرق إلى الدور المهم والمتجدد لليمنيين في الذود عن الإسلام والرسالة المحمّدية على مر العصور، وارتباطهم المعروف بالنبي محمد - صلى الله عليه وعلى آله وسلم.



ونوّه بما تمثله ذكرى المولد النبوي الشريف من أهمية في توحيد الأمة تحت راية القائد والمعلم والمربي والأسوة الحسنة والرحمة المسداة محمد -صلى الله عليه وآله وسلم.



ولفت إلى أن استعادة المناسبة الدينية بريقها وأهميتها في عدد من البلدان الإسلامية تجسّد الوعي لدى أبناء هذه الشعوب في إحياء المولد النبوي بشكل ملفت وبارز.



فيما اعتبر نائب رئيس مجلس النواب، عبدالرحمن الجماعي، ذكرى المولد النبوي الشريف محطة إيمانية للتزوّد بقيم وأخلاق ومبادئ الرسول الكريم، وتعزيز التلاحم الوطني بين أبناء الشعب وقواه الحية المناهضة للعدوان والحصار.



وأكد أن إحياء الأمة لذكرى المولد النبوي الشريف -على صاحبه وآله أفضل الصلاة وأتم التسليم- يعيد إليها حضورها الفاعل والمؤثر بين الأمم.



بدوره، أشار محافظ حجة هلال الصوفي، بحضور نائب وزير الزراعة الدكتور رضوان الرباعي، إلى أن الاحتفال بالمولد النبوي رسالة واضحة وقوية تحمل عظمة الرسول في قلوب اليمنيين جيلا بعد جيل، وحملهم للمبادئ والقيم التي جاء بها الرسول الأعظم.



وأكد ضرورة الاحتفاء والابتهاج بذكرى مولد خير البشرية -صلى الله عليه وآله وسلم- الذي أخرج الناس من الظلمات إلى النور.



فيما دعا عضو مجلس النواب، الدكتور محمد الرزوم، ومدير أمن المحافظة، العميد نايف أبو خرفشة، الجميع إلى الاقتداء والتأسي برسول الله، والارتباط الوجداني به، وتجسيد ذلك سلوكا وأخلاقا.



تخللت الفعالية، بحضور وكلاء وزارة الإدارة المحلية عمار الهارب والمحافظة نبيل الجرب وإبراهيم عامر والمجالس المحلية والمكاتب التنفيذية والمشايخ والأعيان، قصائد وفقرات معبّرة عن الفرحة والابتهاج بقدوم ذكرى المولد النبوي الشريف.