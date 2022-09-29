شاهد.. قصف منزل الشهيد رعد حازم يثير غضب مواقع التواصل

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وغضب عارم اجتاح مواقع التواصل بسبب قصف منزل الشهيد رعد حازم، حيث جاء على صفحة حساب نونيان حول هذا الموضوع: "سكتنا على اقتحام المسجد الأقصى المقدس فذهبوا للقتل في جنين وهكذا يتم قتلنا و اقتحام مقدساتنا بدون أن نقتلهم نحن أيضا و هو خطأ فالله أمر بالقصاص و بمحاربة من يحاربني للأسف نحن لا نتعلم من التجارب السابقة. الصهاينة يستغلون أوقات الهدوء لارتكاب أبشع الجرائم. الله يرحم الشهداء".

وجاء على صفحة حسال مجاهدة اندونيسية: "مخيم جنين قلب المقاومة هو المخيم الذي يكشف فشل الاحتلال الذي ما زال يقتحمه عشرين سنة في محاولة للسيطرة عليه و على مقاومته لكنّ المخيم يأبى إلا أن يقاوم ".

وكتب علي قشمر حول هذا الموضوع: "طالما أن في مخيّم جنين أبطال مستعدين أن يبذلوا أرواحهم للدفاع عن أرضهم وحقهم الشرعي بالرغم من ضعف وتواضع إمكانيتهم وتسليحهم، سيبقى عصيّاً على قوات الإحتلال الدخول إليه".