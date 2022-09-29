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شاهد.. قصف منزل الشهيد رعد حازم يثير غضب مواقع التواصل

الخميس ٢٩ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٣:٤٧ بتوقيت غرينتش

حاصرت قوات صهيونية خاصة صباح اليوم الأربعاء منزل والد الشهيد "رعد حازم" منفذ عملية تل ابيب وسط مخيم جنين، بعد أن أطلقت قوات الاحتلال قذيفة صوب المنزل المحاصر، وسط اشتباكات عنيفة بين قوات الاحتلال والمقاومين مما ادى لوقوع عدد من الشهداء والجرحى.

العالم - خاص بالعالم

وغضب عارم اجتاح مواقع التواصل بسبب قصف منزل الشهيد رعد حازم، حيث جاء على صفحة حساب نونيان حول هذا الموضوع: "سكتنا على اقتحام المسجد الأقصى المقدس فذهبوا للقتل في جنين وهكذا يتم قتلنا و اقتحام مقدساتنا بدون أن نقتلهم نحن أيضا و هو خطأ فالله أمر بالقصاص و بمحاربة من يحاربني للأسف نحن لا نتعلم من التجارب السابقة. الصهاينة يستغلون أوقات الهدوء لارتكاب أبشع الجرائم. الله يرحم الشهداء".

وجاء على صفحة حسال مجاهدة اندونيسية: "مخيم جنين قلب المقاومة هو المخيم الذي يكشف فشل الاحتلال الذي ما زال يقتحمه عشرين سنة في محاولة للسيطرة عليه و على مقاومته لكنّ المخيم يأبى إلا أن يقاوم ".

وكتب علي قشمر حول هذا الموضوع: "طالما أن في مخيّم جنين أبطال مستعدين أن يبذلوا أرواحهم للدفاع عن أرضهم وحقهم الشرعي بالرغم من ضعف وتواضع إمكانيتهم وتسليحهم، سيبقى عصيّاً على قوات الإحتلال الدخول إليه".

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