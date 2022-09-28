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انطلاق فعاليات مهرجان الرسول الأعظم في صنعاء

انطلاق فعاليات مهرجان الرسول الأعظم في صنعاء
الأربعاء ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٧:٣٩ بتوقيت غرينتش

بدأت بصنعاء اليوم الأربعاء، فعاليات مهرجان الرسول الأعظم، الدورة التاسعة، بمسابقات الإنشاد، والشعر الفصيح، والأداء المسرحي، والمواهب، والأعمال الفنية.

العالم - اليمن

وفي الافتتاح أشار مدير مؤسسة الإمام الهادي، عبد الله الوشلي، إلى أن فعاليات المهرجان تتضمن مسابقات في الإنشاد والشعر الفصيح والأداء المسرحي والمواهب، وتقديم أكثر من 30 عمل فني متنوع.

وأوضح أن المهرجان يهدف إلى إحياء مولد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ومآثره وسيرته العطرة التي تعد نهجا للمسلمين ونجاة للناس أجمعين، وفيه أيضا تطوير لآليات التقديم في المسابقات، والتصويت على المشاركين فيها.

وأكد أن الدورة التاسعة تتفرد بإضافات لافتة ونوعية تعبر عن الحب والولاء والانتماء للرسول الأعظم، وستكون هناك مسابقات إبداعية شيقة ومشاركات خارجية، وكلها في تعظيم رسول الله وابتهاجاً بذكرى ميلاده.

وثمن جهود كل من ساهم وشارك في هذا المهرجان إجلالا وتكريما وتعظيما لرسول البشرية محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم.

ويتنافس في أيام المهرجان 20 متأهلا في مسابقة الإنشاد، وثمانية متأهلين في مسابقة إنشاد الأشبال، وستة متأهلين في مسابقة الشعر الفصيح، وخمسة عشر متأهلا في مسابقة الأداء المسرحي، وعشرة متأهلين في مسابقة المواهب.

إلى ذلك افتتحت اليوم، مساحات تسويقية للمنتجات المحلية مصاحبة للمهرجان في إطار تشجيعها للإنتاج المحلي.

وأشار مدير مؤسسة الإمام الهادي إلى أن المساحات التسويقية للتشجيع وإبراز الجانب التنموي والاقتصادي والإنتاج المحلي.

تخلل المهرجان أوبريت بعنوان (ربيع الحب) في مدح الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وفيلم لفعاليات المهرجان على مدى 8 سنوات الماضية ومسرحية بعنوان (فرحة كبرى).

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انطلاق فعاليات مهرجان الرسول الأعظم في صنعاء

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