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أردوغان يعتزم بحث تسوية الأزمة الأوكرانية مع بوتين

أردوغان يعتزم بحث تسوية الأزمة الأوكرانية مع بوتين
الأربعاء ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٢ - ١١:٤٨ بتوقيت غرينتش

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أنه بصدد بحث سبل تسوية الأزمة الأوكرانية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال لقائهما المزمع يوم الخميس.

العالم - ترکيا

وقال أردوغان في حديث لقناة "سي إن إن تورك": "أعول أن أبحث مع السيد بوتين يوم الخميس تسوية الأزمة الأوكرانية، إذا كان ذلك ممكنا. وأنا لست متشائما وفي الوقت ذاته من السذاجة بمكان الأمل في تحقيق نتيجة إيجابية فورا".

وأضاف أن "الاستفتاءات التي جرت في أربع مدن أوكرانية، تشكل مشاكل وكان من الممكن حل القضية بطرق دبلوماسية. وظهر وضع مماثل في عام 2014 في القرم، ولم نتمكن من تحقيق أي شيء آنذاك".

ووصف أردوغان احتمال استخدام الأسلحة النووية في أوكرانيا بـ"الكارثة"، قائلا إنه "لا يجب الحديث عن ذلك، وحتى التفكير فيه".

ودعا إلى "استخدام كافة الوسائل الدبلوماسية لمنع تدهور الأوضاع إلى هذا الحد".

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