أردوغان يعتزم بحث تسوية الأزمة الأوكرانية مع بوتين

العالم - ترکيا

وقال أردوغان في حديث لقناة "سي إن إن تورك": "أعول أن أبحث مع السيد بوتين يوم الخميس تسوية الأزمة الأوكرانية، إذا كان ذلك ممكنا. وأنا لست متشائما وفي الوقت ذاته من السذاجة بمكان الأمل في تحقيق نتيجة إيجابية فورا".

وأضاف أن "الاستفتاءات التي جرت في أربع مدن أوكرانية، تشكل مشاكل وكان من الممكن حل القضية بطرق دبلوماسية. وظهر وضع مماثل في عام 2014 في القرم، ولم نتمكن من تحقيق أي شيء آنذاك".

ووصف أردوغان احتمال استخدام الأسلحة النووية في أوكرانيا بـ"الكارثة"، قائلا إنه "لا يجب الحديث عن ذلك، وحتى التفكير فيه".

ودعا إلى "استخدام كافة الوسائل الدبلوماسية لمنع تدهور الأوضاع إلى هذا الحد".