"نيكاراغوا" تطرد سفيرة الاتحاد الأوروبي من البلاد

العالم- الأميريكتان

وقال المصدر إنّ "موشايت التي تولّت منصبها في ماناغوا، في تشرين الأول/أكتوبر 2021، استدعيت إلى مقرّ وزارة الخارجية، حيث تلا على مسامعها الوزير مونكادا قرار طردها من بلاده".

وبحسب موقع "100% نوتيسياس" النيكاراغوي، فإنّ" الحكومة عزت قرارها طرد السفيرة موشايت إلى "تدخّل الاتّحاد الأوروبي في شؤون نيكاراغوا وعدم احترامه السيادة الوطنية".

لكنّ المصدر الدبلوماسي أكّد أنّه" لم يتمّ الإعلان حتى الآن عن أيّ قرار رسمي، كما أنّ الحكومة النيكاراغوية لم تكن قد أصدرت، حتى عصر الأربعاء، أيّ تعليق بشأن هذه الأنباء".

ويأتي طرد سفيرة الاتحاد الأوروبي بعد سبعة أشهر من طرد ماناغوا السفير البابوي فالديمار سومرتاغ.