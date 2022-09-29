الخميس ٢٩ سبتمبر ٢٠٢٢
٠٦:٢٧ GMT
فارسی
البث المباشر

"نيكاراغوا" تطرد سفيرة الاتحاد الأوروبي من البلاد

الخميس ٢٩ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٥:٣٢ بتوقيت غرينتش

أفاد مصدر دبلوماسي بأنّ "وزير خارجية نيكاراغوا دنيس مونكادا أبلغ، أمس الأربعاء، بيتينا موشايت، سفيرة الاتحاد الأوروبي في ماناغوا، أنّ حكومته قرّرت طردها من البلاد".

العالم- الأميريكتان

وقال المصدر إنّ "موشايت التي تولّت منصبها في ماناغوا، في تشرين الأول/أكتوبر 2021، استدعيت إلى مقرّ وزارة الخارجية، حيث تلا على مسامعها الوزير مونكادا قرار طردها من بلاده".

وبحسب موقع "100% نوتيسياس" النيكاراغوي، فإنّ" الحكومة عزت قرارها طرد السفيرة موشايت إلى "تدخّل الاتّحاد الأوروبي في شؤون نيكاراغوا وعدم احترامه السيادة الوطنية".

لكنّ المصدر الدبلوماسي أكّد أنّه" لم يتمّ الإعلان حتى الآن عن أيّ قرار رسمي، كما أنّ الحكومة النيكاراغوية لم تكن قد أصدرت، حتى عصر الأربعاء، أيّ تعليق بشأن هذه الأنباء".

ويأتي طرد سفيرة الاتحاد الأوروبي بعد سبعة أشهر من طرد ماناغوا السفير البابوي فالديمار سومرتاغ.

روابط ذات صلة

نيكاراغوا تمنع السفير الأمريكي الجديد من دخول أراضيها

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

قطار الاستحقاق الرئاسي  في لبنان ينطلق اليوم

الجنيه المصري يسجل أدنى مستوى في تاريخه أمام الدولار

عين على شبكات التواصل في العالم العربي والاسلامي

روسيا: الاعتداءات "الاسرائيلية" على سورية ولبنان تؤجج الوضع في المنطقة

"نيكاراغوا" تطرد سفيرة الاتحاد الأوروبي من البلاد

انطلاق فعاليات الدورة السابعة من معرض إعادة إعمار سورية بمشاركة عربية وأجنبية