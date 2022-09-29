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على ساحل البحر الأسود...

إردوغان يناقش مع بوتين بناء محطة للطاقة النووية

إردوغان يناقش مع بوتين بناء محطة للطاقة النووية
الخميس ٢٩ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٦:٤٠ بتوقيت غرينتش

ناقش الرئيس التركي رجب طيب اردوغان بناء محطة للطاقة النووية، في مدينة سينوب التركية على ساحل البحر الأسود، مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

العالم- تركيا

وقال اردوغان للصحافيين: "نحن نخطط لاتخاذ خطوات بشأن مسألة بناء محطة للطاقة النووية في سينوب، ولقد ناقشنا هذه المسألة باستفاضة مع السيد بوتين، ونواصل مناقشاتنا".

وتعمل روسيا حالياً في بناء محطة "أكويو" للطاقة النووية في مقاطعة مرسين الجنوبية التركية.

ووقعت موسكو وأنقرة اتفاقاً بشأن بناء محطة "أكويو" للطاقة النووية في مقاطعة مرسين في عام 2010، وستكون أول محطة للطاقة النووية يتم بناؤها في تركيا.

ومن المتوقع أن تولد محطة الطاقة النووية 35 مليار كيلووات ساعة من الطاقة، وتلبي ما يصل إلى 10% من الطلب على الطاقة في تركيا.

ومن المتوقع أيضاً أن يتم تشغيل الوحدة الأولى في عام 2023، في حين سيتم توصيل الوحدات الثلاث المتبقية بالشبكة بحلول عام 2026.

ومنذ أسبوع، أعلن وزير الطاقة التركي فاتح دونمز أنّ بلاده تخطط لتسريع العمل في بناء محطة "أكويو" للطاقة النووية، من أجل إطلاق أول وحدة طاقة عام 2023.

ويعد هذا المشروع الأول من نوعه في العالم في مجال الطاقة النووية، إذ ينفّذ وفقاً لنموذج "البناء والامتلاك والاستغلال"، وتبلغ تكلفته نحو 20 مليار دولار.

يُشار إلى أنّ مؤسسة "روس آتوم" الروسية بدأت، في وقت سابق، أعمال بناء وحدة الطاقة الرابعة لمحطة "أكويو" النووية في تركيا.

وقال رئيس المؤسسة الروسية أليكسي ليخاتشوف: "ستنتهي أعمال البناء كلها عام 2023، وسيجري إيصال الوقود إلى ساحة الوحدة الأولى"، مضيفاً: "نتمسك بهذه المواعيد مهما كان ذلك صعباً".

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على ساحل البحر الأسود... إردوغان يناقش مع بوتين بناء محطة للطاقة النووية

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