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شاهد.. صنعاء تعلن رفض تمديد الهدنة اذا لم تتحقق مطالبها

الخميس ٢٩ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٧:٣٥ بتوقيت غرينتش

قال نائب وزير الإعلام اليمني فهمي اليوسفي إن تمديد الهدنة في اليمن يتطلب تنفيذ كافة الشروط السابقة الواردة في الهدنة من قبل الطرف الآخر المساند للعدوان.

العالم - خاص بالعالم

واوضح اليوسفي في حديث لقناة العالم الإخبارية، أن الشروط الواردة في الهدنة يجب ان تنفذ كلها، لأن جزءا من نضال الشعب اليمني هو الانتصار على الظالم.

وأكد نائب وزير الإعلام اليمني أن من واجبنا أن نبرز قضيتنا للعالم باسره، لكي يعرف معاناة الشعب اليمني في ظل حصار تحالف العدوان.

هذا وإتهم رئيس المجلس السياسي الأعلى في حكومة الانقاذ الوطني اليمنية مهدي المشاط تحالف العدوان برفض الهدنة، وذلك مع تعمده عدم تخفيف معاناة الشعب اليمني.

وخلال استقباله مبعوث الامين العام للامم المتحدة الخاص لليمن "هانس غروندبرغ"، قال المشاط إن تحالف العدوان يسعى الى تفريغ أي هدنة محتملة من محتواها.

واضاف أن صنعاء تريد أن تتحقق مطالب الشعب اليمني بالسلام المشرف والعادل، مؤكدا أنه لن يقبل بتجديد الهدنة إذا لم يتحقق مطلب صرف المرتبات وتتحسن مزاياها، معتبرا أن قبول الهدنة بهذه الطريقة يعتبر قبولا باستمرار الحرب والحصار.

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