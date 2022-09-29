شاهد.. هل لبنان قاب قوسين او ادنى من فراغ رئاسي؟

العالم - خاص بالعالم

واوضح بيشكر خلال النشرة الاخبارية، أن فشل البرلمان في انتخاب رئيس للجمهورية يؤشر الى ان القوات اللبنانية ستكون ضعيفة في المستقبل.

وقال الصحفي، إن الثنائي الوطني المكون من حزب الله وحركة امل بالاضافة الى تيار الوطني الحر والنواب السنة كانوا ضمن الرافعين الورقة البيضاء في جلسة التصويت لانتخاب رئيس الجمهورية في لبنان.

وأضاف، أن القوى المعارضة للمقاومة ساد عليها لتشتت والانقسام، الذي تجلى بعدم وضوح الرؤية وفشل القوات اللبنانية بزعاممة سمير جعجع في لم شمل المعارضة.

وبين بيشكر، ان جلسة البرلمان اللبناني اليوم، كشفت الوحدة بين القوى المؤيدة للقاومة وانقسام القوى المعارضة للمقاومة.

ونوه بيشكير بانه من المتوقع ان يكون هناك فراغ رئاسي في لبنان، وذلك بسبب الانقسامات الحادة، مشيرا الى انه من الصعب الان الجزم حول هذا الامر كون الاتصالات بين القوى السياسية ستكون مكثفة قبل الجلسة الثانية للبرلمان اللبناني للتصويت بشأن انتخاب رئيس الجمهورية.

وهذا وفشل مجلس النواب اللناني في انتخاب رئيس جديد للبلاد بسبب عدم حصول اي مرشح على اغلبية الثلثين للفوز من الدورة الاولى للتصويت.