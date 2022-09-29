فشل المحاولات لتعطيل البرلمان العراقي

العالم - مع الحدث

وقال حردان في حديث لبرنامج مع الحدث علی شاشة قناة العالم الاخبارية ان اجتماع البرلمان العراقي يوم امس، بحد ذاته يعتبر حدثاً بعد الازمة التي شهدها العراق وأدت الی تعطیل البرلمان.

وأضاف ان عقد جلسة للبرلمان وتثبيت رئيسه في منصبه وانتخاب نائباً للرئيس يعتبر تطوراً يمثل رسالة للتيار الصدري بأن خطته لتعطيل البرلمان قد فشلت وحتی محاولات منع عقد الجلسة التي جرت تزامناً مع الجلسة ايضاً فشلت.

وأكد حردان ان غالبية القوی السياسية اتفقت علی استئناف نشاط البرلمان وهذا ما يحتم علی التيار الصدري اعادة النظر في حساباته.

ورأی الباحث في الشأن السياسي نسيم عبدالله ان الجلسة التي عقدت يوم أمس في البرلمان، مثلت تغليب منطق العقل علی المشهد العراقي.

وقال نسيم عبدالله في حديث لبرنامج مع الحدث علی شاشة قناة العالم الاخبارية استمرار الحال علی ما هو عليه في العراق، مرفوض من قبل كل الكتل السياسية، فانسحاب التيار الصدري، عقد المشهد السياسي وحتی احرج حلفاء السيد الصدر أنذاك، فبالتالي كيف ممكن الانتقال الی المرحلة الاخری وهو حل البرلمان؟ فحل البرلمان يجب ان يسبقه تشكيل حكومة وقانون انتخابات والی غيره.

وأكد انه اليوم الخبرة السياسية والعقل لعب دوراً اساسياً وهذا مختلف عن المشهد الذي شهده العراق قبل 5 أو 6 أشهر، في فترة كان هناك غلبة للتيار الصدري وكان هنالك محور استطاع ان يحقق الكثير من المكاسب وكان محور الاطار يتقبل الصدمات من الطرف الاخر، لكن بحكم الخبرة السياسية اليوم أصبح الاطار التنسيقي هو الطرف الفاعل في العملية السياسية.

وبيّن ان الاطار التنسيقي لايريد استمرار الوضع الحالي علی ما هو عليه فأرزاق الناس معطلة والوضع الاقتصادي متأزم والواقع الامني سيئ وبدأت الصراعات السياسية تنعكس بصورة مباشرة علی حياة المواطن.

وأشار الباحث السياسي جليل هاشم البكاء الی ان جلسة البرلمان، كانت خطوة في الاتجاه الصحيح ويجب ان تتبع بخطوات اخری.

وأكد ان هذه الخطوة تنفع جميع الاطراف وهنالك فرصة للتيار الصدري ان ينسي موضوع العمل بالسلطة التشريعية ويعمل بالسلطة التنفيذية وهذا ما يسمح به الدستور وستكون حصتهم محترمة في العملية السياسية.

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