هذا ما اظهرته نتائج التصويت لاختيار رئيس الجمهورية في لبنان

العالم - مراسلون

وقال مراسلنا، خلال النشرة الإخبارية إن، جلسة البرلمان اللبناني اليوم للتصويت لاختيار رئيس الجمهورية أظهرت مدى التخبط لدى فريق المعارضة لعدم حصوله على الأغلبية، حيث كانت هناك 63 ورقة بيضاء مقابل 36 ورقة لمرشح المعارضة ميشيل معوض.

وأضاف، أن فريق المعارضة لم يتمكن حصد الأغلبية من أجل تحقيق نواياه التي كان يصبو إليها في البرلمان اللبناني.

وأوضح مراسلنا، أن رئيس البرلمان اللبناني حدد نسبة 86 صوتا للمرشح الفائز في الاقتراع الرئاسي.



هذا وأخفق مجلس النواب اللبناني في انتخاب رئيس جديد للبلاد، بعد تعذر حصول أي مرشح على ثلثي الأصوات للفوز من الدورة الأولى لعملية التصويت.



وعقدت الجلسة بعد اكتمال النصاب القانوني لعدد النواب حيث شارك فيها مئة وعشرون نائبا من أصل مئة وثمانية وعشرين للإدلاء بأصواتهم في اقتراع سري لانتخاب الرئيس.

وحصل المرشح ميشال معوض على ستة وثلاثين صوتا، فيما صوت ثلاثة وستون نائبا بورقة بيضاء. من جهته، قال رئيس البرلمان نبيه بري إنه سيدعو إلى جلسة ثانية لانتخاب الرئيس حينما يكون هناك توافق على مرشح.

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