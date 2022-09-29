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الصحة الايرانية: 352 إصابة و 5 وفيات جديدة بكورونا

الصحة الايرانية: 352 إصابة و 5 وفيات جديدة بكورونا
الخميس ٢٩ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠١:٢١ بتوقيت غرينتش

اعلنت وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايرانية، عن تسجيل 352 اصابة و5 وفيات بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية في البلاد.

العالم - ايران
وقالت العلاقات العامة لوزارة الصحة في بيان لها اليوم الخميس حول آخر الإحصائيات الرسمية المتعلقة بتفشي فيروس كورونا في ايران، فقد سجلت وزارة الصحة ارتفاع اجمالي الاصابات بهذا المرض، الى 7 ملايين 548 الفا و320 اصابة، والوفيات الى 144 الفا و421حالة وفاة.

كما نوه البيان، بتعافي ما يبلغ 7 ملايين و325 الفا و370 شخصا من مجموع المصابين بفيروس كورونا في ايران؛ لحد اليوم.

وحول التطعيم العام ضد هذا المرض الوبائي، فقد اعلنت الصحة الايرانية تطعيم ما مجموعه 154 مليونا و770 الفا و257 جرعة من اللقاحات المضادة (الاولى والثانية والثالثة والتذكيرية) على صعيد البلاد لحد الان.

واخذ عدد الاصابات والوفيات بفيروس كورونا في ايران منحى تنازليا منذ نحو شهر حيث تراجع عدد الاصابات الى اقل من الف شخص يوميا بينما عدد الوفيات شهد تراجعا ليبلغ اقل من عشرة اشخاص يوميا.

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