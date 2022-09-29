الخميس ٢٩ سبتمبر ٢٠٢٢
٠٤:١٨ GMT
فارسی
البث المباشر

برعاية الرئيس السوري بشار الاسد..

تشغيل مشروع الطاقة الكهروضوئية بمدينة عدرا الصناعية

تشغيل مشروع الطاقة الكهروضوئية بمدينة عدرا الصناعية
الخميس ٢٩ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٢:١٩ بتوقيت غرينتش

أطلق الرئيس السوري بشار الأسد اليوم المرحلة الأولى من تشغيل مشروع الطاقة الكهروضوئية في مدينة عدرا الصناعية، خلال زيارته للمشروع.

العالم-سوريا

ويهدف المشروع إلى توليد 100 ميغاواط من الكهرباء عبر الألواح الشمسية عند اكتماله، ويمتد على مساحة تزيد على 165 هكتاراً.

وإلى الآن تم تركيب ما إنتاجه 10 ميغاواط، من خلال أكثر من 18 ألف لوح شمسي، وربط الطاقة المتولدة من هذا المشروع على الشبكة اليوم لتدعم بشكل تراكمي الإنتاج الكهربائي في سورية.

وانطلق العمل في هذا المشروع كاستثمار خاص بالتعاون مع القطاع العام بعد زيارة الرئيس الأسد إلى المدينة الصناعية في عدرا في شهر حزيران 2021.

ورافق الرئيس الأسد في زيارته إلى المشروع رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس، ووزراء الكهرباء والاقتصاد والتجارة الخارجية والصناعة، ومحافظ ريف دمشق وأمين فرع حزب البعث العربي الاشتراكي في ريف دمشق، وعدد من المسؤولين عن قطاع الطاقة الكهربائية في وزارة الكهرباء، والمساهمون والخبراء في المشروع.

روابط ذات صلة

سوريا وإيران توقعان مذكرة تفاهم للتعاون الثقافي

تفاصيل نقل شباك ضريح السيدة زينب (ع) إلى سوريا

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

نشرة الاخبار الاقتصادية من قناة العالم 15:30بتوقيت غرينتش 29-09-2022

مرحلة متقدمة من السرقة الأميركية للثروات السورية

الاحتلال يطلق سراح الشيخ يوسف الباز بشرط الحبس المنزلي

مصرع قيادي بتنظيم القاعدة في مأرب

فشل المحاولات لتعطيل البرلمان العراقي

إقرار صهيوني بالخطر الوجودي الذي يهدد الكيان