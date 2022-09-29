وفاة فنان يمني بحادث أليم في نيويورك بأمريكا

العالم- اليمن

وتناقل صحفيون يمنيون خبر وفاة العازف اليمني الشهير أحمد الشيبة وأكد ذلك شقيقه الذي اوضح أنه توفي إثر حادث مروري أليم في نيويورك. ويحظى أحمد الشيبة بشعبية وحضور كبيرين في الساحة الفنية اليمنية.

واشتهر الشيبة بإعادة توزيع الموسيقى والأغاني العالمية على آلة العود وأبرزها موسيقى أغنية أديل hello .

كما أشتهر بإعادة توزيع موسيقى بعض الأفلام مثل قراصنة الكاريبي وغيرها.

حيث استطاع أن يكتسح الفن الغربي بآلة العود، وكسر القاعدة المتعارف عليها بأن آلة العود لا تتماشى إلا مع الموسيقى الغربية.

واستضافته العديد من القنوات العربية الكبيرة باعتباره فنانا مشهورا استطاع أن يدخل العالمية من بوابة إعادة توزيع الموسيقى الغربية بآلة العود.

ونجح الشيبة في اختبار إمكانية آلة العود، في الألوان المختلفة كفن “البوب” والأغاني “الكلاسيكية” الغربية.

ويذكر أن نجومية الشيبة بدأت من منصات التواصل الاجتماعي، حيث كان ينشر مقطوعاته الموسيقية على المواقع العالمي الشهير “يويتوب”، وهو ما نال استحسان رواد مواقع التواصل الاجتماعي، لتلك المقطوعات وحظيت بانتشار واسع.