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العاروري: الاحتلال يحاول باستماتة تغيير الواقع في الأقصى

العاروري: الاحتلال يحاول باستماتة تغيير الواقع في الأقصى
الخميس ٢٩ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٧:٠١ بتوقيت غرينتش

أكد نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الشيخ صالح العاروري أن الاحتلال يضغط بشدة ويحاول باستماتة تغيير الواقع في المسجد الأقصى، من خلال فرض الوقائع وتثبيت الوجود الزماني والمكاني للصهاينة.

العالم ـ فلسطين

وأضاف: إذا أدرك الصهاينة أن المسجد الأقصى أمر يهم المسلمين في كل مكان، فذلك سيكون رادعا كبيرا، فإذا قام الجميع بواجبه فلن يتجرأ الاحتلال على المسجد الأقصى.

وقال: يظن الاحتلال أنه يستطيع أن يدخل شعبنا في متاهات لكي ينسى فيها قضيته، وقد حاول مرات عديدة، لكن يجب أن يدرك أنه لا يمكن إشغال الشعب الفلسطيني عن قضيته المركزية الأولى.

وصرح: أصبح من المعلوم بالضرورة أن هناك استهدافا عالٍ للمسجد الأقصى، ولذلك الضفة في حالة غليان والمقاومة تتصاعد بشكل كبير.

العاروري: علاقتنا مع سوريا مثل علاقتنا مع مصر وتركيا وقطر وأي دولة أخرى

وأكد العاروري: لدينا تموضع اجباري مع كل جبهة تعارض الأمريكان والاحتلال الصهيوني، وليس لدينا اعتراض في التعامل مع أي جهة إلا الاحتلال، وعلاقتنا مع سوريا مثل علاقتنا مع مصر وتركيا وقطر وأي دولة أخرى.

وأضاف: حركة حماس لديها آلية ومؤسسات لاتخاذ القرارات، وعلاقتنا مع سوريا فيما يخدم قضيتنا الفلسطينية، ومتخذ ضمن المؤسسات المختصة في الحركة. أخذنا قرارا بإعادة العلاقة، وهناك استجابة وجاهزية للقاء حركة حماس في سوريا.

وأوضح: موضوع إعادة العلاقة مع سوريا طبيعي جدا، وليس هناك ضغوط علينا من أي جهة كانت لإعادة العلاقة مع سوريا، والقرار هو تقدير خاص لحركة حماس.

وأكد: جميع أشكال المقاومة جيدة، لكن لا يمكن حسم المعركة مع العدو إلا بالمقاومة المسلحة، قائلا: الخط البياني للمقاومة متصاعد بشكل يقلق العدو، ويبشر شعبنا.

وأضاف: تاريخيا كانت المناطق الفلسطينية تتبادل الصدارة في مقاومة الاحتلال. رجم عربات الاحتلال المصفحة بالحجارة، تعبير عن هوية الشعب الفلسطيني الرافضة للاحتلال.

وختم العاروري قائلا: علينا كشعب أن نعزز من كل الإجراءات التي تدعم المقاومة لكي تتمكن من مواجهة الاحتلال.

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العاروري: الاحتلال يحاول باستماتة تغيير الواقع في الأقصى

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