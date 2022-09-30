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أوروبا ترفض الضم الروسي متهمة الكرملين بتعريض الأمن العالمي للخطر

الجمعة ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٥:٠٨ بتوقيت غرينتش

سكان دونيتسك ولوغانسك وخيرسون وزابوروجيه اصبحوا مواطنين روس من اليوم، وعلى نظام كييف وأسيادهم الحقيقيون في الغرب احترام إرادة الشعب واختياره.

العالم - خاص بالعالم

كلام وجهه الرئيس الروسي في خطاب له خلال مراسم التوقيع على وثائق ضم أربع مناطق أوكرانية إلى روسيا الاتحادية داعيا كييف إلى التوقف فورا عن القتال ووقف جميع أعمالها العسكرية والعودة إلى طاولة المفاوضات.

هذا الإجراء الذي يأتي بعد أيام من استفتاءات الانضمام التي اجريت في مقاطعتي دونيتسك ولوغانسك بإقليم دونباس شرقي أوكرانيا ومقاطعي خيرسون وزابوروجيا جنوب وجنوب شرق أوكرانيا يمثل تصعيدا حادا في الصراع المستمر منذ سبعة أشهر في أوكرانيا وتحد للإرادة الأميركية والأوربية الرافضة أصلا لعمليات الاستفتاء والضم.

الرئيس الأميركي ​جو بايدن ​أعرب عن إدانته لما وصفه محاولات روسيا الاحتيالية لضم مناطق ذات سيادة أوكرانية متوعدا بأن عقوبات بلاده الجديدة على روسيا ستكبد من يدعم إجراءاتها ثمنا اقتصاديا وسياسيا باهظا ومؤكدا مواصلة دعم أوكرانيا عسكريا ودبلوماسيا.

قادة الاتحاد الأوروبي أكدوا أنهم لن يعترفوا إطلاقا بهذا الضم واصفين إياه بغير القانوني ومتهمين الكرملين بتعريض الأمن العالمي للخطر.

بدوره أكد المجلس الأوروبي أن القرارات الروسية لاغية وباطلة ولا يمكن أن يترتب عليها أي أثر قانوني على الإطلاق.

في غضون ذلك أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن بلاده اتخذت ما وصفها بالخطوة الحاسمة بالتوقيع على طلب الانضمام السريع إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو)، وأكد زيلينسكي أن أوكرانيا لن تتفاوض مع روسيا ما دام بوتين رئيسا.

أما كيان الاحتلال وبحسب موقع أكسيوس فأصدر أمرا عسكري للجنود الحاملين للجنسية الروسية والموجودين في روسيا بالعودة فورا الى الكيان.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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