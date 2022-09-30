السيد رئيسي: الشعب الإيراني لن يسمح للأعداء بالهمينة على البلاد

العالم - إيران

وقال آية الله رئيسي في كلمة القاها مساء الخميس في طهران خلال مراسم الاحتفاء بيوم رجل الاطفاء: ان الاعداء يمضون منذ 43 عاما في حساباتهم الخاطئة في مواجهة ايران الاسلامية ويتصورون بان ايران هي كبعض الدول الضعيفة والتي تخضع للهيمنة الا ان هنا ايران ارض الشجعان وشعب مقتدر، لا يسمح للاعداء بالهيمنة على هذا البلد ومنجزات شعبه العظيمة، عبر المؤامرات والمخططات والفتن.

واضاف: لقد احبط شعبنا مخططات الاعداء كما فعل مرارا في السابق وعلى الاعداء ان يعلموا بانهم لن يفلحوا امام هذا الشعب الذي سيقف دوما مدافعا عن بلاده ونظامه بكل قوة.

وفي هذه المراسم التي جرت في الصالة المغلقة لملعب"آزادي" الذي يتسع لـ 12 ألف متفرج في طهران، حيا رئيس الجمهورية المقام الشامخ لجميع الشهداء ، لا سيما الشهداء من رجال الإطفاء وقال: "يوم الإطفائي"، فرصة لتكريم مكانة الايثار والتضحية بالنفس لدى رجال الإطفاء وجميع الاعزاء الذين ضحوا بأرواحهم دفاعا عن الدين والوطن والشعب.

واعتبر الرئيس الإيراني روح التضحية بالنفس هذه قيمة للغاية ويجب تقديرها والاحتفاء بها ، مضيفًا: ان مكافحة الحرائق ليست مجرد وظيفة ، ولكنها مكانة قيّمة للغاية تنقذ حياة الناس.

وثمن آية الله رئيسي انضمام سيدات مدربات إلى فرق مكافحة الحرائق وأكد على أهمية الوقاية وقال: للإعلام الوطني والمؤسسات التعليمية دور مهم في هذا المجال.

وكانت المراقبة الفعالة للإنشاءات وكذلك المباني غير الآمنة نقطة مهمة أخرى في خطاب الرئيس الإيراني الذي طلب من منظمة النظام الهندسي والبلديات أداء واجباتها بجدية في هذا المجال.

وأكد الرئيس الإيراني: لا ينبغي التسامح ابدا ازاء المباني غير الآمنة ويجب تحديد مهل محددة لسلامتها حتى لا نشهد حوادث مأساوية مثل متروبل (انهيار مبنى متروبل في مدينة آبادان بمحافظة خوزستان جنوب غرب ايران قبل عدة اشهر) وبلاسكو (انهيار مبنى بلاسكو في طهران قبل اعوام).

كما أشار آية الله رئيسي إلى ضرورة الاستفادة من قدرة الجامعات في التعامل مع الحوادث وشدد على ضرورة الاستفادة من امكانيات الشركات المعرفية في انشاء المباني.

واكد الرئيس الإيراني ضرورة تحديث معدات مكافحة الحرائق في جميع أنحاء البلاد بهدف الحد من المخاطر التي يتعرض لها رجال الإطفاء.