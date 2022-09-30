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بطولة آسيا لكرة الصالات.. إيران تتغلب على اندوسيا بفوز ساحق

بطولة آسيا لكرة الصالات.. إيران تتغلب على اندوسيا بفوز ساحق
الجمعة ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٥:٥٤ بتوقيت غرينتش

بدأت ايران مشوارها في بطولة آسيا لكرة الصالات بفوز كبير على اندونيسيا بخماسية نظيفة في اطار منافسات المجموعة الثالثة ضمن البطولة المقامة في الكويت.

العالم - ايران

وتقدمت ايران في الشوط الاول بثلاثية تناوب على تسجيلها احمد عباسي ومسلم اولاد قباد ومهدي اسد شير، على التوالي ثم عززت الفارق بهدفين اخرين لعباسي مجددا وحسين طيبي في الشوط الثاني.

وفي منافسات المجموعة الرابعة فجرت السعودية مفاجأة من العيار الثقيل بالفوز على اليابان بهدفين لهدف.

وفي مباراة ثانية من المجموعة ذاتها حققت فيتنام فوزا ساحقا على كوريا الجنوبية بخمسة أهداف لهدف لتحتل الصدارة بفارق الأهداف عن السعودية صاحبة مركز الوصافة.

من جهة أخرى استهلَّ العراقُ مشوارَهُ في البطولة القارية بخسارة أمام تايلاند 3-2 ضمن منافسات المجموعة الأولى، وفي مبارة ثانية من هذه المجموعة فازت الكويت على عمان 7-2.

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بطولة آسيا لكرة الصالات.. إيران تتغلب على اندوسيا بفوز ساحق

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