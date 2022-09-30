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السيد الصدر ينتقد حكومة افغانستان ويحملها مسؤولية تفجير اليوم

السيد الصدر ينتقد حكومة افغانستان ويحملها مسؤولية تفجير اليوم
الجمعة ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٩:٢٩ بتوقيت غرينتش

وجه زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر في تغريدة جديدة له اليوم الجمعة، انتقاداته لحكومة أفغانستان اثر التفجير الانتحاري الذي استهدف صباح اليوم الجمعة مركزا تعليميا غربي العاصمة الأفغانية كابول، ما أسفر عن سقوط عدد كبير من القتلى وعشرات الجرحى.

العالم - العراق

وانتقد السيد الصدر في تغريدته اليوم، حكومة كابل متسائلا: "اي حكومة تلك التي لا تستطيع حماية شعبها؟ أم اي حكومة تلك التي تقف متفرجة على التفجيرات الاسبوعية التي تطال الطائفة الشيعية"؟

وقل السيد الصدر في تغريدته: "نعم تلك حكومة (طالبان) المتشددة والتي ترهب المسلمين ومساجدهم وصلوات جمعهتهم بدل ان ترهب الثالوث المشؤوم"..

يذكر ان هجوم اليوم اسفر عن سقط 32 قتيلا إضافة إلى 40 جريحا جراء الانفجار داخل مركز "كاج" التعليمي في حي دشت البرشي.

وقال المتحدث باسم الشرطة الأفغانية "خالد زدران" إن انتحاريا فجر نفسه داخل مؤسسة تعليمية كانت تجري اختبارا لقبول الطلاب الجدد، مؤكدا أن مهاجمة أهداف مدنية تبرهن على قسوة المنفذين وانعدام انسانيتهم، وافتقارهم للمعايير الأخلاقية.

من جهته، قال مصدر حكومي إن اطلاق نار أعقب التفجير الذي استهدف مركز كاج التعليمي في حي يسكنه اقلية الهزارة من اتباع آل البيت (عليهم السلام)، هذا ولم تعلن اي جهة مسؤوليتها عن الهجوم.

وتشهد افغانستان، منذ فترة سلسلة من التفجيرات استهدفت المساجد، حيث قتل فيها المئات، وتبنى تنظيم "داعش" الارهابي العديد من تلك التفجيرات.

اليكم الان التغريد التي اطلقها زعيم التيار الصدري اليوم الاثنين على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

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السيد الصدر ينتقد حكومة افغانستان ويحملها مسؤولية تفجير اليوم

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