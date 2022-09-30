الجمعة ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٢
١٠:٤٩ GMT
فارسی
البث المباشر

ايران تعلن استعدادها لمساعدة المتضررين من انفجار كابول

ايران تعلن استعدادها لمساعدة المتضررين من انفجار كابول
الجمعة ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٢ - ١٠:٢٥ بتوقيت غرينتش

أعلنت الجمهورية الاسلامية الايرانية على لسان ممثلها الخاص في شؤون افغانستان "حسن كاظمي قمي " استعدادها لتقديم المساعدات اللازمة للمتضررين جراء الانفجار الذي شهدته العاصمة الافغانية كابل صباح اليوم الجمعة.

العالم - إيران

وجاء ذلك في اتصال هاتفي اجراه كاظمي قمي مع المسؤولين في وزارة الصحة في حكومة طالبان لتقديم المساعدات اللازمة لكل المتضررين بهذا الانفجار، فيما كانت السفارة الايرانية في كابل قد دانت العملية الارهابية التي استهدفت مركزا تعليميا غربي العاصمة الافغانية.

وأكدت السفارة الايرانية في تغريدة نشرتها على صفحتها في تويتر، أنها تدين بشدة العمل الارهابي الذي وقع غربي كابل اليوم الجمعة وأدى الى استشهاد وجرح عدد من الابرياء الافغان خاصة البنات والاولاد التلاميذ الافغان، وقدمت مواساتها لعوائل هؤلاء الشهداء.

واستهدف انفجار صباح اليوم الجمعة مركزا تعليميا في كابل أدى الى استشهاد 25 شخصا واصابة عدد من التلاميذ في هذا المركز التعليمي.

وكان المتحدث بإسم الشرطة في كابل "خالد زدران" قد اعلن انه وحسب الارقام الاولية فإن 19 شخصا على الاقل لقوا مصرعهم في الانفجار المذكور، واصيب 27 اخرون بجروح.

كلمات دليلية :

روابط ذات صلة

عبداللهيان: وزير الخارجية العراقي كان يحمل رسائل أميركية

رئيسي: أكدنا ضرورة تقديم ضمانات لتنفيذ أي اتفاق

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الحرب في اوكرانيا بعد هذا اليوم ليس كما قبله

الكرملين: سنعتبر قصف الأراضي الجديدة بعد انضمامها لروسيا عدوانا

شاهد بالفيديو... ردة فعل واشنطن إزاء ضم مقاطعتي اوكرانيتيين إلى روسيا

مقتل 23 شخصا وإصابة 34 آخرين بعد قصف أوكراني لقافلة مدنية في زاباروجيه

خلال قصف شنته القوات الأوكرانية.. مقتل نائب رئيس الإدارة الإقليمية في خيرسون

فلسطين.. إصابتان و9 معتقلين بحملة دهم للاحتلال في الضفة