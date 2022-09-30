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مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
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نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
ابناء الدیرة
المغاربیة
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مراسل العالم:غارة جوية ثانية تستهدف حرش بلدة مصيبين جنوب ادلب بسورية ومعلومات عن قتلى وجرحى بين المسلحين ومايزال الطيران في المنطقة
اللواء باقري: صداقة إيران مع الدول المجاورة تقوم على عادات وتقاليد خاصة وإذا لم تراع هذه العادات فعليهم أن يتوقعوا ردًا منطقيًا ومتبادلًا من جانبنا
اللواء باقري:إذا حدث عمل عدائي ضد أمن ومصالح إيران انطلاقا من القواعد الأمريكية في الدول المجاورة فسنرد بالتأكيد على هذه القواعد
اللواء باقري:نحن نتعامل فقط مع الإرهابيين الانفصاليين بهذه المرحلة دون إجراء ضد الأمريكيين لكن ليعلموا أننا نحتفظ بحق الرد وفي الوقت المناسب
رئيس الاركان الايرانية اللواء باقري: إذا ما اتخذ الأمريكيون إجراءات ضد المسيرات الإيرانية فإن القوات المسلحة سترد على هذا العمل العدائي
رئيس الاركان الايرانية اللواء باقري: ادعاء الأمريكيين بتدمير مسيرة إيرانية مقاتلة في شمال العراق يثبت انهم متواطئون مع الإرهابيين والانفصاليين
الكرملين: سنعتبر قصف الجيش الأوكراني للأراضي الجديدة بعد انضمامها لروسيا عدوانا
كتائب المجاهدين في الضفة الغربية تعلن مسؤوليتها عن عملية اطلاق نار على سيارة للمستوطنين على طريق 60 بالقرب من كريات أربع في الخليل
رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية: الاتهامات الموجهة ضد التقنية النووية الإيرانية ذريعة لفرض الحظر على ايران
الكرملين: سنضم جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين وفقا لحدود 2014
نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 07:00 بتوقيت غرينتش 30-09-2022
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الجمعة ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٢ - ١٠:٢٠ بتوقيت غرينتش
تصنيف :
نشرة الأخبار
كلمات دليلية :
نشرة الاخبار
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كيف تشاهد العالم
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